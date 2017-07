Vse več je bogatih, prodaja eksotičnih avtomobilov cveti

Rast prodaje in zaslužkov

9. julij 2017 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Proizvajalci dragih eksotičnih avtomobilov, kot so Aston Martin, Ferrari in Bentley, si manejo roke ob prodaji in zaslužkih, ki so iz leta v leto večji. Analitiki ocenjujejo, da bo prodaja superšportnih avtomobilov ter najzmogljivejših in najdražjih limuzin do leta 2020 v primerjavi z lanskim letom zrasla za 38 odstotkov.

Po ocenah podjetja LMC Automotive bo v Evropi, ki je največji trg za eksotične avtomobile, prodaja le-teh letos najverjetneje dosegla število 12.980 primerkov, v primerjavi z 10.677 prodanimi leta 2016. Prodaja modelov, kot sta ferrari 488 (najbolje prodajan model v tem segmentu) ter aston martin DB11 (drugi najboljše prodajan model), bo do leta 2020 dosegla letno raven 14.800 primerkov, kar pomeni 38-odstotno rast v primerjavi z lanskim letom.

Prodaja se krepi predvsem zaradi rasti števila milijarderjev, ki se je po podatkih JATO Dynamics od leta 2010 podvojilo. Prodajo krepi tudi stalno število novih modelov v segmentu, v katerem so bili življenjski cikli posameznih modelov zaradi dragega razvoja tradicionalno daljši kot v drugih razredih.

Aston Martin je, zahvaljujoč modelu DB11, v prvih štirih mesecih letošnjega leta dosegel kar 103-odstotno rast in s tem po dolgem času končal četrtletje z dobičkom. Pri nadaljnji rasti Angleži računajo na kabrioletsko različico DB11 ter novi kupe vanquish, ki bosta na trgu prihodnje leto, pomembno širitev ponudbe pa bo leta 2019 prinesel križanec DBX.

Nimajo se česa bati

Veliki tekmec Aston Martina Bentley naj bi že septembra v Frankfurtu predstavil novi kupe continental GT. Ta bo nadomestil model, ki je bil več let najbolje prodajni model te znamke. Ta naslov je lani osvojil športni terenec Bentayga, ki je prispeval k 6,4-odstotni rasti prodaje ter 112 milijonom evrov dobička v lanskem letu.

Svojo ponudbo je močno prenovil tudi Mclaren, ki do leta 2022 napoveduje 15 novih modelov (skupaj z različicami obstoječih modelov). Z 248 prodanimi avtomobili je podjetje doseglo 148-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

Ferrari je proizvajalec, ki ustvarja dobiček že zadnji dve desetletji in je v zadnjem četrtletju povečal prihodke za 36 odstotkov. Poleg tega je odpravil lastno omejitev prodaje sedem tisoč avtomobilov na leto in želi do leta 2019 doseči letno prodajo devet tisoč avtomobilov. Aprila je bil Ferrari najuspešnejši proizvajalec eksotičnih avtomobilov v Evropi. S prodajo 1.223 avtomobilov je dosegel sedemodstotno rast v primerjavi z lanskim letom.

Največ na Otoku

Po podatkih JATO Dynamics je največji trg za eksotične avtomobile Združeno kraljestvo, kjer so v prvih štirih mesecih letošnjega leta prodali 2.113 primerkov oziroma 31 odstotkov več kot lani. Temu sledita Nemčija s 1.460 primerki in Švica s 387 primerki. Lani je Združeno kraljestvo na tej prestižni lestvici prehitelo celo Kitajsko.

Rast prodaje prestižnih avtomobilov ugotavljajo tudi v Sloveniji, kjer so samo junija registrirali tri porscheje 911, eno panamero, dva luksuzna športna terenca maserati levante in celo ferrari californio.

Martin Macarol