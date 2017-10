Vse več podrobnosti: Weinstein najprej nadlegoval in posiljeval, nato pa še grozil

Ženskam, ki so ga prijavile, se je maščeval z uničenjem kariere

11. oktober 2017 ob 12:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Afera Harvey Weinstein dobiva vedno večje razsežnosti - vsak dan se namreč oglašajo nove in nove ženske, ki producenta obtožujejo spolnega nadlegovanja, pojavile so se celo obtožbe posilstva, prekipelo pa je tudi Weinsteinovi ženi, ki je dejala, da ga zapušča.

Prejšnji teden je New York Times objavil odmevno reportažo, v kateri razkriva, da je Weinstein zaradi obtožb spolnega nadlegovanja poravnave izplačal najmanj osmim ženskam, še veliko več pa naj bi jih o zlorabah in nadlegovanju molčalo, a se zdaj, ko je zadeva po več desetletjih le prišla na dan, druga za drugo oglašajo in razkrivajo vedno bolj temačno plat sicer izjemno uspešnega hollywoodskega producenta.

Weinstein si je verjetno še prejšnji teden, ko je brata Boba moledoval, naj ga ne "odpusti", in obljubljal, da bo "šel na terapijo in razmislil o svojih dejanjih", ni mislil, kakšne razsežnosti bo imelo razkritje New York Timesa. Zdaj mu namreč sledijo še drugi mediji, ki odkrivajo nove in nove podrobnosti Weinsteinovega spornega ravnanja. Med drugim naj bi ženske vabil v svoje hotelske sobe, se pred njimi prhal gol ali pa se jim "zgolj" razkazoval, jih "prosil", naj se ga neprimerno dotikajo, ali pa se neprimerno dotikal njih, jih verbalno nadlegoval, masturbiral pred njimi itd.

Iz strahu je 20 let molčala

V torek se je o omenjeni temi obsežno razpisal še novinar The New Yorkerja Ronan Farrow (sicer sin igralke Mie Farrow in režiserja Woodyja Allena), ki tako navaja, da je sam govoril najmanj s 16 različnimi zaposlenimi v Weinsteinovih družbah, ki so potrdili, da so bili priče ali pa so vsi vedeli za primere spolnega nadlegovanja. V članku Farrow navede, da je Weinstein med prvo polovico 90. let in letom 2015 nadlegoval vsaj 13 žensk, eno med njimi tudi Asio Argento. Italijanska igralka in režiserka je priznala, da je o spolni zlorabi (Weinstein je, kot trdi, na njej prisilno izvajal oralni seks) molčala dve desetletji, ker se je vpliva producenta preprosto preveč bala: "Vem, da je v preteklosti povsem uničil mnogo ljudi. Zato ta zgodba - ki je v mojem primeru stara dvajset let, v primeru drugih tudi več - ni nikoli prišla na dan."

New Yorker ob tem razkriva, da naj bi poleg Argentove Weinstein posilil še najmanj dve ženski, pri čemer je uporabo svojega imena za prispevek dovolila le Lucia Evans (številne druge ženske se namreč še vedno bojijo morebitnih tožb ali kakšnih drugih posledic, če spregovorijo, navaja Farrow), ki naj bi ju Weinsten silil k tako oralnim kot vaginalnim spolnim odnosom.

Iz maščevanja v medije podtikal zgodbe

Da je strah pred Weinsteinovim maščevanjem, če bi o zlorabah in nadlegovanjih spregovorile, utemeljen, so Ronanu Farrowu zaupale številne igralke (tudi zvezdnice), ki so si drznile producentove zahteve oz. pričakovanja zavrniti. Mira Sorvino in Rosanna Arquette sta tako dejali, da sumita, da je za nenadnim osipom ponudb za delo stal Weinstein, saj sta ga obe zavrnili in se zaradi njegovega vedenja pritožili svojih odvetnikom, agentom ali drugim zastopnikom, nato pa bodisi izgubili delo bodisi ga dolgo neuspešno iskali drugje. "Več virov mi je potrdilo, da so slišali Weinsteina, kako se hvali, da je v medije podtaknil zgodbe, ki so tiste, ki so kaj rekli čeznj, očrnile. Moji viri se bojijo, da se jim bo zgodilo enako," je tako v obsežni reportaži zapisal Farrow.

Farrow v dokaz navaja primer filipinsko-italijanske manekenke Ambre Battilana Gutierrez, ki je producenta leta 2015 prijavila policiji, kot dokaz pa jim predala še obremenilen posnetek njunega pogovora. Na posnetku, ki ga je ob članku objavil tudi Farrow, manekenka producenta naravnost vprašal, zakaj jo je dan prej grabil za oprsje. Weinstein ji je nonšalantno odvrnil, da jo je seveda otipaval, "a to ni nič takšnega", saj gre za vedenje, "ki ga je vajen". Le malo po tem, ko je Battilana Gutierrezova podala prijavo policiji, so se v rumenem tisku začele pojavljati "informacije" o njenem domnevno razuzdanem spolnem življenju, ki so uničile njeno verodostojnost in povsem umazale njeno ime.

Gwyneth in Angelina razkrili svoji zgodbi

Zdaj sta za Times končno spregovorili še dve hollywoodski težkokategornici: Gwyneth Paltrow je podrobno opisala, kako je potekalo njeno "srečanje" z Weinsteinom v njegovi hotelski sobi, ko je bila izbrana za vlogo v njegovem filmu Emma. Kot pojasnjuje, se je srečanje začelo povsem nedolžno (Weinsten je sicer pogosto ukazal kakšni svoji sodelavki, naj sodeluje na začetku sestanka, nato pa se umakne), na koncu pa ji je položil roke na ramena in jo povabil na "masažo v svojo spalnico". Ko je vsa šokirana o dogodku povedala svojemu agentu, ji je ta zabičal, naj o tem molči, če želi igralsko kariero.

Pozneje se je sicer trudila, da bi se Weinsteinu čim bolj izogibala, je še dejala v pogovoru za NY Times. Podobno je razkrila tudi Angelina Jolie. "V svoji mladosti sem imela slabo izkušnjo s Harveyjem Weinsteinom in se zato odločila, da ne bom nikoli več delala z njim, poleg tega pa sem svarila tudi druge, naj se ga izogibajo," je zapisala v elektronskem pismu NY Timesu in dodala: "Takšen odnos do žensk na našem področju, v kateri koli državi, je nesprejemljiv."

Weinstein očitke o spolnih dejanjih brez soglasja kategorično zavrača

"Vsakršne obtožbe glede spolnih dejanj, ki bi potekala brez soglasja, g. Weinstein kategorično zanika. G. Weinstein je ob tem zatrdil, da se ni nikoli lotil kakšnih koli povračilnih ukrepov, če so ženske zavrnile njegove pobude," je sicer v izjavi za javnost zapisala njegova tiskovna predstavnica Sallie Hofmeister.

A očitno vse le ni tako nedolžno, saj se je od njega distancirala tudi njegova žena, britanska oblikovalka Georgina Chapman, ki je napovedala, da ga zapušča: "Moje srce se para zaradi vseh žensk, ki so trpele neopisljivo bolečino zaradi njegovih ravnanj," je med drugim dejala za revijo People in potrdila, da je vložila zahtevek za ločitev.

Vedel, kaj se dogaja, zdaj pa "popolnoma presenečen"

A žal se zgodba ne konča pri Weinsteinu, sicer enem najuspešnejših ljudi v ameriški tovarni sanj, ki se je v desetletjih dela podpisal pod številne filmske uspešnice, kot so Emma, Angleški pacient, Šund, Kraljev govor, njegovi filmi so bili nominirani za stotine oskarjev, na podelitvah nagrad so zahvale kar deževale. Weinstein je namreč le eden v seriji moških, ki so svojo moč zlorabili za neprimerno in celo nezakonito vedenje do žensk, svojih sodelavk, na primer Bill Cosby in drugi.

Da je vedel, kaj se dogaja, ampak je raje molčal, je tako v torek svojega igralskega kolego Bena Afflecka obtožila igralka Rose McGowan, ko je na ta Twitterju izrazil presenečenje in šok nad razkritji glede Weinsteina. "Prekleto! Rekel sem mu, naj neha to delati," si mi rekel v obraz po tiskovni konferenci, v katero sem bila prisiljena po napadu. Lažeš," mu je tako naravnost dejala McGowanova na Twitterju, pozneje pa svoje trditve ponovila še v elektronskem dopisovanju z Daily Beastom.

