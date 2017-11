"Vsi na krov" - na Evroviziji 2018 rekordnih 43 držav

Med njimi je tudi Slovenija

17. november 2017 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Evroviziji 2018 v Lizboni, katere slogan je Vsi na krov, se bo za lovoriko najboljšega potegovalo 43 držav, in ne 42, kot so sprva napovedali.

Zadnja se je namreč na največje pevsko tekmovanje v Evropi prijavila Makedonija in zdaj je število sodelujočih sklenjeno.

43 sodelujočih predstavlja rekordno udeležbo, kar se je v preteklosti zgodilo še dvakrat - leta 2008 v Beogradu in leta 2011 v Düsseldorfu.

Organizatorji so sporočili, da bodo vstopnice za največji glasbeni spektakel na prodaj od 30. novembra naprej.

Na Evroviziji bo sodelovala tudi Slovenija, na izbor slovenskega predstavnika 2018 je prispelo 108 prijav. Na Evroviziji 2018 pa ne bodo manjkale države iz skupine velikih pet - Italija, Velika Britanija, Španija, Nemčija in Francija, prav tako se bosta tekmovanja znova udeležili Avstralija in Rusija (manjkala lani v Ukrajini).

Portugalska bo Evrovizijo gostila po letošnji zmagi Salvadorja Sobrala, ki je s skladbo Amar Pelos Dois slavil na izboru, ki ga je priredila Ukrajina.

Polfinala Evrovizije 2018 bosta na sporedu 8. in 10. maja, veliki finale pa bo 12. maja.

