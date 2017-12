Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Starr, ki zdaj živi v Los Angelesu, se je skupini pridružil leta 1962, ko je zamenjal Peta Besta. Foto: Reuters Paul McCartney je bil v viteza povišan že leta 1997. Dolgo pa se je zavzemal, da bi s tem počastili tudi Starrja, čigar pravo ime je Richard Starkey. Foto: Reuters Gibb se je ob priznanju spomnil bratov Mauricea in Robina. Foto: Reuters Dodaj v

Vstanita kot viteza: Ringo Starr in Barry Gibb med prejemniki viteškega reda

Uradna podelitev bo čez nekaj mesecev

30. december 2017 ob 11:48

London - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji bobnar skupine Beatles Ringo Starr, nekdanji pevec skupine Bee Gees Barry Gibb in nekdanji vodja liberalnih demokratov Nick Clegg so se znašli med prejemniki častnih viteških nazivov, ki jih podeljuje britanska kraljica Elizabeta II.

"To je super. V čast in zadovoljstvo mi je, da sem prejel priznanje za svoje glasbeno in humanitarno delo, oboje rad delam. Mir in ljubezen," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal 77-letni Starr.

Drugi nekdanji še živeči član Beatlesov Paul McCartney je bil v viteza povišan že leta 1997. Dolgo pa se je zavzemal, da bi s tem počastili tudi Starrja, čigar pravo ime je Richard Starkey. Vsi člani skupine so sicer nižji častni red prejeli že pred več kot 50 leti.

Starr, ki zdaj živi v Los Angelesu, se je skupini pridružil leta 1962, ko je zamenjal Peta Besta. McCartney, John Lennon in George Harrison so ga večkrat zasenčili, kljub temu pa je pel vokale v pesmi Yellow Submarine. Po razpadu skupine leta 1970 je nadaljeval samostojno glasbeno pot in izdal 19 studijskih albumov.

71-letni Gibb je bil prav tako "globoko počaščen", ob tem pa se je spomnil bratov Mauricea in Robina, ki sta bila poleg njega člana skupine. "To je prav toliko njun naziv kot moj," je povedal. Bee Gees so napisali nekatere največje hite obdobja diskoglasbe. Med drugim so pripravili glasbeno podlago za film Vročica sobotne noči, v katerem so številne svetovne uspešnice, kot so Night Fever, You Should Be Dancing, Stayin' Alive in How Deep Is Your Love.

Nekdanji vodja liberalnih demokratov in tudi podpredsednik britanske vlade med letoma 2010 in 2015 Clegg pa je viteški red prejel za "služenje politiki in javnosti".

Datuma uradne podelitve nazivov še niso določili, običajno slovesnost poteka nekaj mesecev po razglasitvi. Na seznamu prejemnikov različnih odlikovanj je sicer kar 1.123 ljudi.

K. K.