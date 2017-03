Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ljudsko izročilo v delu leta, ko se dnevi daljšajo in se približuje pomladansko enakonočje, pozna številne šege, ki napovedujejo prihod pomladi. Med takšnimi je spuščanje barčic na predvečer godu sv. Gregorja. V krajih z obrtniško dediščino bodo otroci tako danes po rekah spuščali barčice in spomnili, da ne bo treba več delati pri luči. Foto: RTV Slovenija Leta 2015 so z vpisom spuščanja gregorčkov na predvečer goda sv. Gregorja, ki praznuje 12. marca, v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, šegi dali vseslovenski pomen in tako postavili predpogoj za njeno ustrezno ohranjanje in razvijanje. Foto: BoBo VIDEO Priprave na Gregorjevo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Vuč v vodo" - v pozdrav pomladi bodo zaplavali raznobarvni gregorčki

Šega gregorjevega najbolj znana na Slovenskem

11. marec 2017 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Danes je gregorjevo, dan, ko se ptički ženijo, in dan, ko se po starem julijanskem koledarju začne pomlad. Ker je takrat v rokodelske delavnice posijalo sonce, so pospravili luči in jih simbolično spustili po vodi. Navada se je ohranila po številnih krajih v Sloveniji.

V nekaterih obrtniških in delavskih krajih na Gorenjskem so pred 2. svetovno vojno dejali, da sveti Gregor "vuč v vodo vrže". To je pomenilo, da po godu sv. Gregorja, 12. marcu, lahko dlje časa delajo pri dnevni svetlobi. Med svetovnima vojnama in v 2. polovici 20. stoletja so šego na pobudo šol prevzeli otroci in po vodi začeli spuščati lesena ali papirna plovila z gorečimi svečami.

Tržiški muzej je pred tradicionalnim spuščanjem gregorčkov izdal knjigo Gregorjevo - Ko gre luč v vodo in se prične pomlad in pripravil razstavo Z obredom nad neredom - Vuč u vodo o tej starodavni šegi, ki v zadnjih letih doživlja vse večjo popularizacijo.

Bojan Knific, etnolog v muzeju in avtor prej omenjene knjige, ki je raziskal praznovanje gregorjevega na Slovenskem in podobne šege v tujini, pojasnjuje, da je šega gregorjevega res najbolj znana na Slovenskem, zlasti v Tržiču, Kropi Kamni Gorici in Železnikih. Podobne šege poznajo tudi drugod po Evropi: "Našli pa smo zelo podobne šege spuščanja luči po vodi tudi drugod. Tako na primer v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem na predvečer svečnice spustijo po vodi cerkvice, v katerih gori luč."

Zelo sorodne šege poznajo tudi v mnogih krajih v Švici, na Bavarskem, Češkem, južnem Poljskem in Franciji. "Izvajajo jih ob drugih praznikih, a nedvomno gre za šego, ki ima iste korenine. Gre na nek način za simbolno dejanje, ko gre ogenj na vodo, in je povezano že s predkrščanskim obdobjem," je pojasnil Knific.

Knifica je med novimi spoznanji začudilo, kako šega tudi v sodobnosti v različnih krajih živi na podoben način. Se je pa na Slovenskem uveljavilo prepričanje, da gre za rokodelsko tradicijo, da so rokodelci na gregorjevo prenehali delati ob luči, ker je dan dovolj dolg in luči ne potrebujejo več, medtem ko ponekod drugod po Evropi šego povezujejo s preprečevanjem poplav.

Kje bodo gregorčki zaplavali?

V Tržiču bodo danes popoldne v Kurnikovi hiši najprej pripravili ustvarjalno delavnico, na kateri bodo izdelovali gregorčke, kot imenujejo barčice za gregorjevo. Proti koncu svetlega dela dneva bo sprevod z baklami v spremstvu pihalnega orkestra Tržič krenil do nabrežja Tržiške Bistrice, kjer bodo gregorčke spustili v vodo.

Luč bodo vrgli v vodo tudi v Kropi na tamkajšnjem bajerju nekdanje spodnje fužine in v Železnikih, kjer bodo prihod pomladi praznovali pred Plnado.

Tako kot v Tržiču bodo tudi v pristavi gradu Strmol popoldne najprej pripravili delavnice z izdelovanjem barčic, potem pa jih bodo spustili po tamkajšnjem jezercu.

Prav tako bodo pozdrav pomladi z gregorčki pripravili v Trnovem v Ljubljani. Po Gradaščici bodo spustili gregorčke, ki jih bodo pred tem izdelali na delavnici v Slovenskem etnografskem muzeju ali pa so jih že izdelali v Botaničnem vrtu in po številnih šolah in vrtcih.

