Vznemirjenje na Harvardu ob prvem šolskem dnevu Malie Obama

Barack in Michelle Obama pospremila hčer v šolo

24. avgust 2017 ob 19:10

Boston - MMC RTV SLO

Malia Obama, starejša hčerka Michelle in Baracka Obame, je povzročila precejšnje vznemirjenje na Harvardu, ko se je ob spremstvu staršev vselila na kampus te elitne univerze.

19-letnica si je po maturi vzela leto dni premora, da se je januarja v miru izselila iz Bele hiše, opravila prakso kot filmska asistentka v studiu Harveyja Weinsteina v New Yorku, se s starši in sestro Sasho sproščala na eksotičnih potovanjih, še zadnji mesec pred predavanji pa se je, kot vsaka povsem običajna najstnica, zabavala na rockovskem festivalu Lollapalooza v Chicagu.

Zadnje dni dopusta pred Maliino selitvijo v Cambridge je družina preživela na bližnjem otoku Martha's Vineyard, znanem shajališču slavnih, bogatih in vplivnih ter ob Havajih najljubša počitniška destinacija Obamovih.

Navdušenje sošolcev

Malia se je na kampus vselila v ponedeljek, dan pred večino študentov in na dan, ko so bile oči preostale Amerike uprte v popolni sončni mrk. A tudi ta ni bil zadostna zamotitev, da Maliini bodoči sošolci ne bi opazili slavne brucke. Twitter je bil tako poln ekstatičnih zapisov študentov, ki niso mogli skriti svojega navdušenja, da se jim je pridružila nekdanja prva hčerka ZDA.

Jasno, da so opazili tudi njene starše, pa čeprav sta Michelle in Barack nosila temna sončna očala in sproščeno opravo. So se le vsi trije do kampusa pripeljali s temnim enoprostorcem ob spremstvu tajne službe.

"Si lahko predstavljate, da se na prvi dan faksa vselite v svoj študentski dom in naletite na Baracka Obamo? #maliaobama," je eden od študentov zapisal na Twitterju, druga študentka pa: "Sem šest metrov stran od Malie Obame v jedilnici, uooooooou, povsem v šoku."

Brez izjav za medije

Kot je razvidno s fotografij, posnetih naslednji dan, se je Malia na Harvardu med vrstniki hitro znašla, ni pa želela dajati izjav za medije. Tako je novinarja Boston Globa, ki jo je povprašal po prvih vtisih, vljudno, a odločno in zverzirano zavrnila z "ne morem", mu je pa segla v roko.

Paparacem se kljub največjim naporom staršev ne more ogniti. Že v sredo so jo namreč fotografirali na jutranjem teku po mestu.



Najstnica je šla z izbiro Harvarda po poteh staršev – tako Barack kot Michelle sta namreč na Harvardu študirala pravo. Kaj točno študira Malia, medijem še ni uspelo izbrskati.

Mimogrede, hkrati z Malio je v študentske klopi ta teden sedla tudi najmlajša hči aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Tiffany. 23-letnica, ki je diplomirala na univerzi v Pensilvaniji, nadaljuje študij prava na univerzi Georgetown v Washingtonu.

Malia Obama is now living on campus at Harvard University - her parents dropped her off on Monday during the eclipse https://t.co/IGg6sdUV0V — BostonTweet (@BostonTweet) August 23, 2017

