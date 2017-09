Wayne Rooney aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Everton mu bo naložil kazen v višini 350 tisoč evrov

2. september 2017 ob 18:25

London - MMC RTV SLO

Na Otoku odmeva vest, da je bil nekdanji kapetan angleške reprezentance, legendarni Wayne Rooney, aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Večje težave kot klubska kazen bi mu lahko povzročila 29-letna spremljevalka, ki je ob aretaciji sedela na sedežu poleg.

Zdelo se je, da so časi, ko je Wayne Rooney naslovnice polnil zaradi različnih incidentov, mimo. Očitno le ni tako, saj se je v medijih in na družbenih omrežjih razširila vest, da je nekdanji kapetan angleške reprezentance spet zabredel v težave.

Tokrat se je legendarni nogometaš v središču pozornosti znašel po tem, ko so ga včeraj ponoči blizu njegovega doma v Cheshiru ustavili policisti in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi za kar trikrat presegel dovoljeno mejo alkohola v krvi. Kot poroča angleški časopis The Sun, so policisti Rooneyja aretirali, v pridržanju pa je ostal skoraj 12 ur.

Z novicami vsekakor ni bil zadovoljen trener Evertona Ronald Koeman, ki je že pred Rooneyjevim povratkom v klub dal jasno vedeti, da od izkušenega napadalca pričakuje, da bo mlajšim nogometašem dajal zgled. Prav tako je poudaril, da na noben način ne želi videti ponovitev zgodb iz preteklosti, ko je bil Rooney poznan po pretiranem pitju alkohola in igranju iger na srečo.

Koeman je sicer po nedavnem remiju proti Manchester Cityju povedal, da je Rooney že dobil vlogo vodje. To je potrdil tudi njegov soigralec Michael Keane. "Ko nekdo, kot je Wayne, spregovori, vsi ostali prisluhnejo," je povedal Keane.

Sedaj legendarnemu angleškemu nogometašu zaradi vožnje pod vplivom alkohola grozi klubska kazen v višini 350 tisoč evrov. Toliko Evertonov napadalec sicer zasluži v zgolj dveh tednih.

V družbi 29-letne rjavolaske

Večje težave kot v poklicnem bi Rooney zaradi incidenta lahko imel v zasebnem življenju. 31-letnika, ki s svojo dolgoletno partnerko Coleen pričakuje četrtega otroka, so policisti namreč ustavili, medtem ko je vozil avto Laure Simpson, ki je sedela na sopotnikovem sedežu. Rooneyjeva žena je bila v tem času na počitnicah na Majorki.

Laura je britanskim medijem že zaupala, da bi, če ju ne bi ustavila policija, noč morda preživela skupaj. "Hotela sva se le umakniti stran od radovednih oči," je povedala 29-letnica, ki naj bi se v enem izmed okoliških lokalov z Rooneyjem spoznala nekaj ur pred incidentom.

M. Z.