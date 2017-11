Weinstein je imel skrivni seznam za utišanje spolnih škandalov

The Observer razkriva nove podatke

19. november 2017 ob 10:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Znani producent Harvey Weinstein naj bi imel seznam, na katerem je bilo 91 igralcev, publicistov, producentov in drugih sodelavcev filmske industrije, z njegovo pomočjo pa je poskušal izvedeti, kaj točno vedo o obtožbah in ali jih nameravajo izdati javnosti.

Dostop do seznama, ki naj bi bil del Weinsteinove strategije, s katero je želel preprečiti, da bi žrtve o spolnem nadlegovanju spregovorile javno, je pridobil časopis The Observer. Vsa imena naj bi Weinstein nanj uvrstil sam, razdeljena pa so bila posebni ekipi, ki je morala vse obtožbe pomesti pod preprogo.

Dokument sega v začetek leta 2017, približno devet mesecev pred začetkom škandala, ko je The New York Times objavil prvi niz pripovedi žensk, ki Weinsteina obtožujejo spolnega nadlegovanja. Tisti, ki so se znašli na seznamu, so bili tarča preiskovalcev, ki so morali izvedeti čim več informacij o tem, kdo bi lahko javno spregovoril o morebitnih obtožbah in kaj točno bi lahko javnosti razkril.

Kot pravi The Guardian, je s tem seznamom postalo jasno, da so bile vse obtožbe že dalj časa nekakšna javna hollywoodska skrivnost.

Na seznamu več žensk

Med zvezdami, ki so se znašle na seznamu, so med drugim Rose McGowan, ki je ena najglasnejših Weinsteinovih nasprotnic, Laura Madden, Zelda Perkins, Sophie Dix in Laura Madden, ki je priznala, da jo je Weinstein nadlegoval z neprimernimi masažami, na njem pa je skupno 43 moških in 48 žensk.

Na seznamu je ob Maddenovi opomba, iz katere je mogoče sklepati, da so preiskovalci z njo že govorili in ugotovili, da je njen pogled na Weinsteina "zelo zagrenjen". Dixova je bila ena izmed prvih, ki je o nadlegovanju spregovorila javno in dejala, da je bila njena kariera po spolni zlorabi v enem izmed londonskih hotelov močno omejena. Perkinsova pa je priznala, da je z javnim priznanjem spolnega nadlegovanja prekršila zaupni dogovor, ki je določal, da o tem ne sme govoriti.

Med imeni se je znašel tudi režiser Brett Razner, ki je bil pred kratkim spolnega nadlegovanja obtožen tudi sam.

Weinstein vedel za preiskave

Tuji mediji poročajo še, da se je Weinstein preiskave časopisa The New York Times in zbiranja pričanj morebitnih žrtev zavedal že kar nekaj časa pred objavo. Tista imena, ki so jih preiskovalci morali obravnavati prioritetno, so bila označena z rdečo (to so denimo imena nekaterih zgoraj omenjenih igralk).

Do zdaj je Weinsteina spolnega nadlegovanja oziroma zlorab in neprimernega obnašanja obtožilo več kot 50 žensk, s tem pa je bila sprožena veriga dogodkov, saj so se pojavile obtožbe tudi proti številnim drugim hollywoodskim mogotcem.

