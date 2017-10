Weinsteina izključila Bafta, o njem bo razpravljala Akademija. Kaj pa namerava policija?

Grozi mu zaporna kazen

12. oktober 2017 ob 11:32

New York - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina, ki ga je več žensk obtožilo spolnega napada in posilstva, oblasti uradno še ne preganjajo, je pa to verjetno le še vprašanje časa, pišejo mediji.

Najvišja kazen, 25 let zapora, naj bi 65-letnemu Weinsteinu grozila za napad na Lucio Evans, nekdanjo igralko, ki jo je producent leta 2004 povabil v svojo pisarno v New Yorku in jo skušal prepričati k oralnemu spolnemu odnosu. "Ker se je temu uprla, je Weinstein iz hlač vzel penis in nanj na silo potisnil njeno glavo," je v torkovem obširnem prispevku za The New Yorker besede Lucie Evans povzel novinar Ronan Farrow. Evansova se je napadu upirala, a ji ni uspelo: "Velik človek je. Močnejši od mene."

Po mnenju pravih strokovnjakov gre, po opisu sodeč, za nasilno spolno dejanje, za kar je v New Yorku zagrožena kazen 25 let zapora. To, da je od dogodka minilo že več kot desetletje, je brez pomena, saj takšno dejanje zastara šele po 30 letih, njihove navedbe povzema britanski Guardian.

A tudi če se tožilec za postopek v primeru Evans ne bi odločil, imajo organi pregona dovolj "materiala" že s pričevanji osmih žensk (med njimi so Ashley Judd, Rose McGowan in italijanska manekenka Ambra Battilana Gutierrez, ki je edina Weinsteina tudi uradno prijavila), s katerimi so se pogovarjali pri New York Timesu, ki je prejšnji teden prvi razkril zgodbo, upoštevanja vredna pa je vsekakor tudi večmesečna preiskava, ki jo je izvajal pravnik in novinar Ronan Farrow, ki se je med drugim pogovarjal s 13 ženskami, tri izmed njih so bile pripravljene spregovoriti tudi javno, druge je (bilo) Weinsteina in njegove dolge roke še vedno preveč strah.

NBC prispevka ni želel objaviti

Utemeljeno, kot kaže. Farrow je le dan po objavi prispevka v New Yorkerju razkril, da se je s svojo poglobljeno 10 mesecev trajajočo raziskavo najprej odpravil k svojim nadrejenim pri televizijski mreži NBC, za katere občasno dela. A čeprav je zgodba prestala vsa preverjanja in so ji prikimali tudi pravniki, so se vodilni pri NBC-ju odločili, da je ne bodo objavili. Farrow je nato zgodbo ponudil New Yorkerju, ki jo je pograbil z obema rokama.

In ravno zato, ker si je nekdo končno upal spregovoriti, se zdaj lahko oglašajo številne igralke, vsaka s svojo zgodbo, med njimi Mira Sorvino, Katherine Kendall, Emma de Caunes, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rosana Arquette, Jessica Barth in nekdanja uslužbenka Weinsteinovega filmskega podjetja Emily Nestor. Zdaj sta se oglasili še Judith Godreche in britanska igralka ter manekenka Cara Delevingne, ki je razkrila, da ji je po Weinsteinovi zahtevi, naj poljubi žensko, uspelo pobegniti, in sicer tako, da se je pretvarjala, da je na pevski avdiciji, nato pa je zbežala iz sobe. Pozneje je vlogo sicer dobila, a je imela zaradi nje zelo slabo vest: "Zdelo se mi je, da si vloge sploh nisem zaslužila. Po drugi strani pa nisem želela govoriti o tem ... Nisem želela prizadeti njegovih bližnjih. Počutila sem se krivo, kot da bi jaz storila nekaj narobe. Zdaj vem, da ni nihče rekel ničesar prav iz strahu."

Tožilec leta 2015 ni ukrepal

Zaradi neukrepanja se mora zdaj zagovarjati tudi newyorški tožilec Cyrus Vance mlajši. Ko je leta 2015 Ambra Battilana Gutierrez podala prijavo na newyorško policijo, se je enota za spolne zločine takoj lotila preiskave, za sodelovanje pa so prosili tudi manekenko. Ta si je nadela mikrofon in nato tudi posnela Weinstena, ko je priznal, da jo je otipaval, a tožilec kljub vsem dokazom ni nikoli vložil obtožnice. Le malo po tem so se v rumenem tisku začele pojavljati "informacije" o njenem domnevno razuzdanem spolnem življenju, ki so uničile njeno verodostojnost in povsem umazale njeno ime.

To, zdaj zatrjujejo tudi tožilec, je bil tudi razlog, zakaj zadeva ni nikoli prišla na sodišče. Manekenka se je namreč udeležila ene od razvpitih zabav "bunga bunga" nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconi, Vance pa pravi, da se je zavedal, da bodo Weinsteinovi odvetniki to izkoristili. Obtožbe o tem, da je primer pometel pod preprogo, je ob tem odločno zavrnil.

Vsekakor bodo razsežnosti primera večje kot pred dvema letoma, saj se je že vmešala tudi politika: ameriški pravosodni minister Jeff Sessions naj bi tako že naročil FBI-ju, naj preveri, ali se bo preiskava začela.

Namerava Weinstein zbežati?

Pa Weinstein? O nekoč izjemno opevanem producentu v javnost prihajajo različne informacije. V sredo so tako nekateri mediji poročali, da namerava "zbežati" v Evropo, na terapijo v neko zdravstveno ustanovo v Švici oziroma, da je to že storil. A že nekaj ur pozneje se je izkazalo, da trditve ne držijo. Losangeleška policija se je namreč odzvala na klic v sili iz hiše Weinsteinove 22-letne hčerke Remy, ki naj bi se z očetom glasno prepirala. Remy je pozneje policistom razložila, da je njen oče depresiven in da razmišlja o samomoru.

Weinstein je v nedeljo izgubil službo v lastnem filmskem podjetju, Britanska akademija za film in televizijo mu je v sredo odvzela članstvo, Ameriška akademija za filmsko umetnost in znanost, ki je Weinsteinovim filmom podelila 81 oskarjev, pa bo imela v soboto posebno zasedanje, da se pogovori o morebitnih ukrepih.

T. K. B.