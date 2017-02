Wikipedija kot vir prepovedala "nezanesljiv" Daily Mail

Odločitev urednikov angleške različice

9. februar 2017 ob 17:58

New York - MMC RTV SLO/STA

Uredniki spletne enciklopedije so britanski časopis Daily Mail označili za nezanesljiv in prepovedali uporabo njihovih člankov kot vir za pisanje prispevkov na Wikipediji.

Uredniki angleške različice Wikipedije so poudarili, da je časopis znan po "slabem preverjanju dejstev, senzacionalizmu in izmišljotinah". Neprofitna organizacija Wikimedia, ki vodi spletno stran Wikipedija, je njihovo glasovanje sprejela in poudarila, da je to odločitev neplačanih urednikov - celoten portal Wikipedija namreč deluje na osnovi prostovoljnega delovanja urednikov in piscev.

V prihodnosti Daily Mail tako več ne bo štel kot zanesljiv vir, urednike angleške različice pa spodbujajo, da tudi že obstoječa navajanja britanskega časopisa zamenjajo z drugim virom, ki ga skupnost označuje za zanesljivejšega.

Smernice spletne enciklopedije zastavljajo tudi priporočilo, naj bodo pisci previdni pri navajanju medijev v državni lasti, kot so kitajska tiskovna agencija Xinhua, severnokorejska tiskovna agencija KCNA in iranska televizijska mreža Press TV. Tovrstno navajanje ni prepovedano, vendar smernice poudarjajo, da lahko njihovi članki vsebujejo precej propagande.

Eden izmed najbolj prodajanih časopisov

Polemika o verodostojnosti člankov Daily Maila sega v januar 2015, nekateri nasprotniki prepovedi pa so že takrat dejali, da ne bi smeli izpostavljati enega vira, medtem ko druge nekakovostne vire še vedno dopuščajo.

Daily Mail je drugi najbolj prodajani britanski časopis in je bil že večkrat obsojen rasizma, senzacionalizma in napačnega poročanja, njihova spletna stran MailOnline pa velja za enega največjih spletnih portalov v angleščini, ki ga mesečno obišče skoraj 25 milijonov različnih obiskovalcev.

P. B.