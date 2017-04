Will Smith in DJ Jazzy Jeff poleti prihajata v Poreč

Ikoni hiphopa napovedala dva skupna koncerta

24. april 2017 ob 14:08

DJ Jazzy Jeff je držal obljubo in svojega nekdanjega "partnerja v zločinu" Willa Smitha spravil nazaj na odre. Najbliže nam prihajata poleti v Poreč.

"Poskušava najti trideset dni v svojih urnikih, ko bova samo šla nekam, se usedla v sobo in videla, kaj se bo zgodilo. Tako sva tudi včasih ustvarjala glasbo: samo sedela sva v sobi in ideje so prišle. Veliko jih pride med pogovorom in držim pesti, da se bova lahko kmalu pogovarjala," je dejal Jazzy Jeff v pogovoru za MMC leta 2014.

Dobra tri leta po tem pogovoru se ob praznovanju 30. obletnice od začetka skupne glasbene pustolovščine oba vračata na odre. To je potrdil Smith na svoji uradni facebooški strani z videom, kjer je najavil nastopa na Hrvaškem (natančneje v Poreču v sklopu festivala MTV Summer Blast) 26. avgusta in v Veliki Britaniji 27. avgusta.

48-letni Smith je ob svoji igralski karieri posnel tudi več albumov, med drugim šest z Jazzyjem Jeffom. V raperskem tandemu je sodeloval z vzdevkom Fresh Prince. S tem vzdevkom je nastopil tudi v priljubljeni nanizanki 90. let Princ z Bel Aira.

Skupaj je dvojec ustvaril številne uspešnice, med njimi Summertime, Girls Ain’t Nothing But Trouble in Parents Just Don’t Understand. Toda zdaleč najboj odmevna skladba je prav tista, ki so jo gledalci lahko slišali v uvodni špici serije Princ z Bel Aira - z naslovom Fresh Prince Of Bel-Air.

