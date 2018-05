Will Smith in druščina predstavili novo uradno nogometno himno

Glasbeniki želijo, da bo ob skladbi plesal ves svet

26. maj 2018 ob 17:04

Moskva - MMC RTV SLO

Po Waka Waka (This Time for Africa) leta 2010 in We Are One leta 2014 je prišel čas za novo nogometno himno, Live It Up, v kateri slišimo med drugim tudi raperske vložke hollywoodskega igralca in raperja Willa Smitha.

Slabe tri tedne pred prvim sodniškim žvižgom na svetovnem nogometnem prvenstvu v Moskvi so predstavili uradno himno, ki jo je sproduciral Diplo, v njej pa poleg Smitha slišimo še ameriškega pevca Nickyja Jama in pevko z albansko-kosovskimi koreninami Ero Istrefi.

"Doletela nas je čast, da nastopimo na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva," je dejal Smith v uradni izjavi za javnost. "Ta dogodek združuje ljudi z vsega sveta, da navijajo, se smejejo in doživljajo čarovnijo."

Tradicija veleva, da bodo izvajalci himno prvenstva v živo izvedli na otvoritveni tekmi prvenstva, ki se začne 14. junija, ali na sklepni slovesnosti 15. julija. "Sodelovanje z Nickyjem, Ero in Diplom pri tej skladbi je prikaz, kako se združijo harmonije, eklektični okusi in žanri. Na koncu dneva samo želimo, da vsi na svetu plešejo," je še dejal Smith.

49-letni Smith, ki je zaslovel z vlogo v humoristični seriji Princ z Bel Aira, nato pa postal veliki hollywoodski zvezdnik, je v torek na svojem Instagramu objavil fotografijo z Nickyjem Jamom in pod njo zapisal: "Eno življenje imamo. Živite ga." Zraven je pripisal ključnik #WorldCup. Smith se lahko pohvali z devetimi milijoni prodanih albumov in dvema nominacijama za oskarja.

V preteklosti sta bili največji uspešnici med nogometnimi himnami La Copa de la Vida Rickyja Martina in Waka Waka (This Time for Africa) Shakire. Na zadnjem prvenstvu v Braziliji leta 2014 sta uradno himno z naslovom We Are One (Ole Ola) izvedla Jennifer Lopez in raper Pitbull.

K. K.