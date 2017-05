William in Kate zaradi golih fotografij zahtevata 1,5 milijona evrov

Predstavnik revije: "Vsota je pretirana"

3. maj 2017 ob 08:24

Pariz - MMC RTV SLO

Britanski princ William zaradi objave razgaljenih fotografij žene Catherine od francoske revije Closer zahteva 1,5 milijona evrov odškodnine.

V francoskem mestu Nanterre, ki leži zahodno od Pariza, se je začelo sojenje šestim ljudem – trem urednikom in trem fotografom, ki so obtoženi kršenja zasebnosti vojvodinje Cambriške. Francoska revija Closer je namreč septembra leta 2012 objavila počitniške fotografije slavnega para, na katerih se Catherine sonči zgoraj brez, William pa jo maže s kremo za sončenje. Fotografije so bile posnete med njunim tridnevnim oddihom na zasebnem posestvu njunega sorodnika, kraljičinega nečaka vikonta Linleyja. Britanski mediji fotografij niso objavili.

Spomin na nadlegovanje princese Diane

William in Catherine se na prvem zaslišanju nista pojavila, William pa je na sodišče poslal pismo, v katerem je zapisal, da ga je incident še toliko bolj prizadel, ker je v njem obudil neprijetne spomine na vse nadlegovanje, ki ga je morala zaradi paparacev prenašati njegova pokojna mama, princesa Diana. Spomnimo, princesa Diana je umrla v avtomobilski nesreči v Parizu avgusta leta 1997, ko se je vozilo v begu pred paparaci zaletelo v podvoz. V nesreči je umrl tudi njen takratni spremljevalec Dodi Al Fayed.

Fotografije objavljene tudi v Italiji in na Irskem

"Septembra leta 2012 sva se z ženo odpravila v osamljeno vilo, ki je v lasti mojega sorodnika. Prepričana sva bila, da bova imela zasebnost. Veva, da Francija in Francozi načeloma spoštujejo zasebnost svojih gostov. Način, na katerega so bile fotografije posnete, naju je še posebej šokiral," je po poročanju Telegrapha zapisal William in se ob koncu zahvalil francoskim oblastem. Oblasti so stopile na njuno stran, saj so takoj prepovedale nadaljnjo objavo fotografij in sprožile preiskavo. Kljub temu se je sprožil plaz in razgaljeno Kate so lahko videli tudi bralci italijanske revije Chi, irske Daily Star ter še dveh podobnih revij na Švedskem in Danskem.

Na zatožni klopi so se znašli urednik revije Closer Laurence Pieau, izvršni direktor skupine Mondadori, ki je lastnik revije, Ernesto Mauri, ter fotografa Cyril Moreau in Dominique Jacovides, ki naj bi posnela sporne fotografije. Zagovarjati se bosta morala tudi urednik in fotografinja revije La Provence, Marc Auburtin in Valerie Suau, saj je nekaj dni prej tudi ta revija objavila počitniške fotografije Williama in Kate, a na njih je bila vojvodinja v kopalkah.

Kje je meja med zasebnostjo in javnostjo?

Britanski kraljevi par od revije Closer tako zahteva 1,5 milijona evrov odškodnine, od uredništva La Provence pa 50.000 evrov. Predstavniki revije Closer so se na zahtevo odzvali z besedami, da gre za mnogo višji znesek, kot je običajno v Franciji, in navedli primer monaškega kneza Alberta, ki je tožil Paris Match zaradi objave fotografije njegovega domnevnega nezakonskega otroka. Revija mu je takrat morala plačati 50.000 evrov. Dodali so, da se jim zdi sojenje "hinavsko, saj se javno in zasebno življenje tako prepletata, da ju ni mogoče ločiti".

"Dve milijardi ljudi si je ogledalo njuno poroko, videli smo njune fotografije prihoda v porodnišnico in odhoda iz nje, nedavno so objavili fotografije dveletne princese Charlotte. V javnem interesu je vedeti, da ima verjetni prihodnji vladar trdno razmerje in da se razume s svojo ženo. To sodi h kraljevim zadevam," je dejal predstavnik Closerja Paul-Albert Iweins.

Sodbo bodo razglasili 4. julija.

A. P. J.