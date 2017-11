Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Willow Smith je ob tem poudarila, da je zelo hvaležna, da sta njena starša Will in Jada. Foto: Reuters 17-letnica se je kot najstnica preizkusila tako v glasbenih kot manekenskih vodah. Bila je tudi obraz nekaterih odmevnih oglaševalskih kampanij. Foto: Reuters Dodaj v

Willow Smith: Odraščanje s slavnimi starši je grozno

Mladenka je v preteklosti dvigovala precej prahu

25. november 2017 ob 17:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hčerka Willa Smitha in Jade Pinkett-Smith je priznala, da je bilo odraščanje s slavnima staršema težko. "Če sem popolnoma iskrena, bilo je grozno," je dejala 17-letnica.

"Odraščaš in poskušaš ugotoviti, kaj je smisel tvojega obstoja ... Čeprav ljudje mislijo, da so upravičeni do tega, kar se dogaja v tvojem življenju, je grozno, mučno ... Edini način, kako to prebrodiš, je, da skočiš v bazen," je povedala Smithova v pogovoru za revijo People. Zaradi slavnih staršev se zaveda, da je skoraj oropana odločitve, da kdaj reče ne.

"Ko si rojen v to, imaš dve možnosti: ali boš šel v to v celoti in pomagal od znotraj ali pa se boš v celoti odstranil z oči javnosti," je razmišljala Smithova.

Ko je bila stara 13 let je v javnosti sprožila val ogorčenja, ko je objavila fotografijo na družbenem omrežju Instagram, na kateri je ležala v postelji z 20-letnim igralcem Moisesom Ariasom. Kritiki so bili prepričani, da takšna fotografija, ki namiguje na spolnost, nikakor ni primerna za dekle pri 13 letih. Ko še ni štela deset let, je menjavala pričeske kot po tekočem traku, zaradi česar se je prav tako znašla pod plazom kritik.

Lani je v pogovoru za revijo Interview poudarila, da občuduje očeta in mater: "Ljudje pridejo k njima po nasvet, a se ne postavljata na piedestal." Smithova ima še dve leti starejšega brata Jadena in osem let starejšega polbrata Treyja - sina Willa Smitha iz prvega zakona s Sheree Zampino.

