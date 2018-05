Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Jada in Willow sodelujeta v pogovorni oddaji za Facebook Watch. Foto: Reuters Najstnica se je z omenjenimi težavami spoprijemala pred osmimi leti. Foto: Reuters Sorodne novice Willow Smith: Odraščanje s slavnimi starši je grozno Dodaj v

Willow Smith razkrila zgodbo o samopoškodovanju

Presenetila jo je hitra slava

15. maj 2018 ob 16:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pogovorna oddaja Red Table Talk, v kateri sodelujeta tudi Willow Smith in Jada Pinkett Smith, se je v drugi epizodi ukvarjala s spoprijemanjem z izgubo, v kateri je Willow razkrila svojo zgodbo o samopoškodovanju.

Jada je v oddaji, ki je sicer del Facebook Watch, svojo hčerko vprašala, kaj je bila njena največja izguba, na kar je 17-letnica odgovorila, da je popolnoma izgubila samo sebe, ko je leta 2010 javnosti predstavila glasbeno uspešnico Whip My Hair.

"Zgodilo se je po vsem tistem, ko sem nehala hoditi na pevske vaje in sem bila v nekem 'sivem območju', kjer sem se spraševala, kdo sploh sem, ali imam kakšen cilj, ali lahko sploh še delam kaj drugega?" je Willow razkrila v svoji zgodbi in dodala, da so takoj po promociji in turneji v sklopu prve skladbe želeli, da posname celoten studijski album.

"Takrat me je zadelo, da tega nočem narediti. Šele po tem so se stvari umirile in v tistem času sem poslušala ogromno negativne glasbe. Bila sem v črni luknji, iz katere se nisem znala izkopati, zato sem se zatekla k samopoškodovanju."

Jada ni opazila ničesar

Njena mati Jada Pinkett Smith in babica Adrienne sta bili ob izjavi šokirani. "Kaj? Kdaj se je to dogajalo? Kje si se samopoškodovala? Ničesar nisem opazila," je dejala Jada.

Na to je Willow odgovorila, da po zapestjih, a da brazgotine več skorajda niso vidne. "Je pa res, da sem se takrat resnično izgubila, zato tudi o tem nerada govorim. A nekako se moraš izkopati iz tega."

Najstnica je razložila, da je s tem začela, saj se je spopadala z duševno bolečino, ki ni bila vidna drugim, samopoškodovanje pa je pomenilo, da se je te bolečine lahko fizično dotaknila. Družini tega nikoli ni povedala, se pa je zaupala prijateljici. Ko je zgodbo končala, je Jada še enkrat poudarila, da nikoli ni videla nikakršnih znakov tega.

Willow je sicer do zdaj izdala dva studijska albuma, in sicer Ardipithecus in The 1st, Whip My Hair pa še danes ostaja njena najuspešnejša skladba.

P. B.