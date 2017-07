Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Minella je izjavila, da se po Wimbledonu končujejo njeni nastopi v tej sezoni. Foto: Reuters 31-letnica je izgubila dvoboj proti italijanski veteranki Francesci Schiavone. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Wimbledon: Minella izpadla v petem mesecu nosečnosti

Čaka jo še nastop v dvojicah

5. julij 2017 ob 10:23

Wimbledon - MMC RTV SLO/STA

31-letna Mandy Minella se je poslovila od Wimbledona v prvem krogu - a bolj kot njen poraz je pozornost javnosti vzbudilo dejstvo, da je na njem zaigrala v petem mesecu nosečnosti.

Luksemburžanka je dvoboj prvega kroga izgubila dvakrat z 1:6 proti Schiavonejevi, vendar je njena ohlapna oprava, ki je skrivala nabrekel trebušček, pritegnila številne poglede.

"Wimbledon je moj zadnji turnir to sezono," je po dvoboju dejala Minella, ki bo rodila predvidoma konec leta. Številka 82 na svetovni lestvici je objavila fotografijo, na kateri stoji sredi igrišča v All England Clubu, njen mož in trener Tim Sommer pa kleči ob njej in ji poljublja trebuh.

Minella pa še ni končala nastopov v Wimbledonu, saj jo čakajo še dvojice v paru z Latvijko Anastasijo Sevastovo. Ko bo zapustila Otok, se bo pridružila Sereni Williams, ki se prav tako pripravlja na materinstvo (čeprav Williamsova na družbenem omrežju Instagram še naprej objavlja posnetke, kjer vadi na igrišču). Američanka pričakuje otroka septembra.

Po rojstvu otroka pa se je junija na teniška igrišča vrnila nekdanja številka 1 Belorusinja Viktorija Azarenka, potem ko je decembra lani rodila sina Lea. V prvem krogu je premagala Američanko Cici Bellis.

Svojo družino pa bo razširil tudi lanski zmagovalec Wimbledona Andy Murray, ki s soprogo Kim pričakuje drugega otroka.

K. K.