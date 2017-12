Winsletova se ob prejetju oskarja namenoma ni zahvalila tiranu Weinsteinu

Igralka spregovorila o svojem odnosu z nekdanjim producentom

29. december 2017 ob 09:16

Los Angeles - MMC RTV SLO

Z oskarjem nagrajena igralka Kate Winslet je bila ena izmed prvih hollywoodskih zvezdnic, ki so obsodile ravnanje nekdanjega producenta Harveyja Weinsteina, toda njena izkušnja z njim je zelo osebna in, kot pravi sama, težavna.

Prav Weinstein je bil tisti, ki je distribuiral njen prvi film in jo neprestano opominjal na to dejstvo. Kot je priznala v nedavnem pogovoru za Hollywood Reporter, je to storila namenoma. "Vsakič, ko sva se videla, je prišel do mene in mi zabičal: 'Ne pozabi, kdo ti je priskrbel prvo vlogo!' Ni mi je dal ... Zanjo sem hodila štiri mesece po avdicijah. Na koncu mi jo je dal Peter Jackson," je razlagala Winsletova, ki še vedno ne more verjeti, da se lahko nekdo v zabavni industriji tako grozno obnaša do kolegov.

"Kako si mi je sploh drznil vcepiti to misel, da je imel prste vmes pri moji karieri, naj bo to z navijanjem zame ali da me je potiskal naprej," se je ogorčeno spraševala v pogovoru igralka. "Grozno je bilo delati z njim," je nadaljevala Winsletova in dodala: "Bila sem ena tistih, ki bi jih lahko označil za 'težavne', ker nisem želela početi stvari, za katere me je prosil na poslovnem področju ... To so bile absurdne prošnje ... Ni me maral, ker se nisem pustila, da me ustrahuje."

42-letnica je z njim sodelovala tudi pri filmu Bralec, za katerega je na koncu prejela tudi oskarja za glavno vlogo, toda že takrat je dvignila precej prahu, ker se mu v zahvalnem govoru ni zahvalila. Weinsteinu je zamerila, ker se je odločil izdati film isto leto, kot je prišel v kinematografe še en film, v katerem je imela glavno vlogo - Krožna cesta.

Film je bil še toliko posebnejši, ker ga je režiral njen takratni soprog Sam Mendes (v filmu pa je znova združila moči z Leonardom DiCapriem). Sprva je bilo sicer načrtovano, da bo Bralec prišel v kinematografe leto za Krožno cesto, toda Weinstein se je odločil drugače. "Mislila sem si: 'No, če je kakšen način, da se lahko maščujem temu groznemu človeku, je, da se mu ne zahvalim. Če bom slučajno dobila oskarja, se mu ne bom zahvalila.'," je razložila Winsletova in na koncu držala svojo obljubo.

Weinsteinov propad

Odkar sta New York Times in The New Yorker oktobra objavila podrobni članek o Weinsteinu, je producenta več kot 50 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in napadov. Nekatere, ki so ga zavrnile, kot je Salma Hayek, je prisilil v snemanje nepotrebnih spolnih prizorov, drugim, kot sta Mira Sorvino in Ashley Judd, je bolj ali manj uničil kariere.

K. K.