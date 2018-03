Xabiju Alonsu zaradi utaje davkov grozi pet let zapora

Ocenite to novico!

Vse več nogometašev na črnem seznamu

21. marec 2018 ob 16:05

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Zadnji izmed nogometašev, ki mu grozi zaporna kazen zaradi utaje davkov, je nekdanji španski nogometni reprezentant Xabi Alonso.

Špansko tožilstvo je nekdanjemu igralcu madridskega Reala, angleškega Liverpoola in nemškega Bayerna očitalo, da se je med letoma 2010 in 2012 izognil plačilu dveh milijonov evrov davka in mu zagrozilo s petletno zaporno kaznijo.

Alonso, ki se je upokojil po koncu pretekle sezone, naj bi denar iz trženja svoje osebne podobe "preusmeril" na Portugalsko, je zadnji od številnih znanih nogometašev, ki se je na Pirenejskem polotoku znašel na "prepihu" zaradi utaje davkov.