Young Fathers - ambasadorji eklektične svežine hiphopa

Skupina bo nastopila v okviru festivala Ment

30. januar 2018 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Razvpiti trio iz Edinburga je na radar uveljavljenih medijev prišel leta 2014, ko je prejel nagrado mercury. So ena tistih skupin, ki jih je najbolj nehvaležno opisati.

"Najbolje je, da drugi naslikajo svojo sliko o nas in ji dajo svoj pomen," je pred leti izjavil eden izmed članov trojice Kayus Bankole.

So neopredeljivi. In sinonim raznolikosti. Zgovoren je že podatek o njihovem izvoru. G Hastings prihaja iz Edinburga, Alloysious Massaquoi iz Liberije in Bankole, ki pa se je Edinburgu rodil nigerijskim staršem in kratek čas odraščal čez lužo. Njihovi vplivi prihajajo od povsod in od nikjer, pravijo sami. "Ne obstaja neposrednega vpliva - zdi se nam smešno, če posnemaš nekaj, kar že obstaja," je dejal pred leti za spletno stran Clash Music Kayus. Pogosto so jih oklicali za čudake hiphopa, ki ga učinkovito križajo z vplivi neodvisnega rocka, r'n'b-ja in popa.

Young Fathers so eno izmed najbolj zvenečih imen letošnjega festivala Ment, ki bo potekal od 31. januarja do 2. februarja na različnih prizoriščih po Ljubljani.

Spoznali so se v zloglasnem edinburškem klubu Bongo, na večerih hiphopa za mlajše od 16 let. Njihove prve snemalne poskuse je zaznamoval star sistem za karaoke, nekaj let pozneje pa jih je prek spleta odkrila založba drugačnega hiphopa Anticon in uradno izdala njihova prva mikstejpa Tape One in Tape Two. Leta 2014 so izdali prvenec Dead, za katerega so prejeli nagrado mercury.

Ustvarjajo rap, toda njihovi glasovi so razbrazdani - ujeti med militariziranimi ritmi, tradicionalnimi afriškimi "beati" in elektroniko. "Izražamo se prek rapa na način, za katerega je bil ustvarjen - za metaforo in za opis resničnega stanja," pravijo sami.

Z drugim albumom White Men Are Black Man Too so še bolj razvili svoj zvok. Takrat so pri The Independentu zapisali: "Glasbeno gledano, ima album manj skupnega s tradicionalnim ameriškim hiphopom kot z evropsko indie čutnostjo, temelječo v krautrocku, elektro popu in avant-rocku." Na drugem albumu so postregli tudi z njihovo največjo uspešnico do zdaj Shame.



Sledilo je povabilo Massive Attack, s katerima so posneli skladbo Voodoo in My Blood in se jima nato pridružili še na angleški in evropski turneji. Januarja 2017 izdani film T2 Trainspotting si je za zvočno kuliso izbral kar šest njihovih skladb, konec oktobra pa je skupina presenetila še z novo skladbo Lord, ki napoveduje tretji album.

K. K.