Yuri iz Salvadorja - SP mu je prinesel slavo na Hrvaškem

Hrvaški reprezentanti so mu poslali pozdrave

5. september 2018 ob 18:47

Čoloponata - MMC RTV SLO, STA

Fotoreporter Yuri Cortez je postal slaven, ko so ga hrvaški nogometaši ob slavju v polfinalu svetovnega prvenstva podrli na tla, se mu nato opravičili in ga celo poljubili. Cortez je trenutno na Hrvaškem, kamor ga je z njegovo družino povabila hrvaška turistična zveza – in tam ga gostijo kot zvezdo.

Fotoreporterja iz Salvadorja je sprejel minister za turizem Gari Cappelli, direktor hrvaške turistične zveze Kristjan Staničić, podpredsednik hrvaške nogometne zveze Damir Mišković in župan Opatije Ivo Dujmić. Tam je imel Cortez tudi novinarsko konferenco, na kateri je številnim novinarjem razložil, da je zelo presenečen nad sprejemi in da je hitro opazil, da imajo Hrvati zelo radi nogomet oziroma šport.

Corteza sta prek videa pozdravila tudi hrvaška reprezentanta Luka Modrić in Dejan Lovren, prek družbenih omrežij pa sta se oglasila tudi Josip Pivarić in Mario Mandžukić, ki je fotoreporterju poklonil dres s podpisom in posvetilom.

Fotografije si je ogledalo več milijonov ljudi

Prav Mandžukić je bil eden tistih, ki se je v navalu veselja ob zmagovitem zadetku v polfinalu svetovnega prvenstva proti Angliji znašel na tleh ob Cortezu in ki je zato največkrat upodobljen na fotografijah. Cortez, ki je svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji pokrival za francosko tiskovno agencijo AFP, pravi, da si je te fotografije ogledalo že več milijonov ljudi, oziroma neprimerno več kot katere koli, ki jih je on posnel v več kot 30 let dolgi karieri, med katero je fotografiral tudi grozote državljanske vojne v El Salvadorju.

Cortezova družina je na Hrvaško prišla 31. avgusta in bo tam ostala do 7. septembra. Doslej si je ogledala Zagreb, Dubrovnik, Split, Šibenik in Zadar, pred seboj pa ima še Opatijo, Rovinj in Pulj.