Z avtoštopom do Balija

7. februar 2017 ob 18:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

29-letni Klemen Grmšek s Križa pri Komendi se je pred dvema letoma odločil, da bo do indonezijskega otoka Bali potoval z avtoštopom.

Pred kratkim se je vrnil z 20-mesečnega potepanja, med katerim je do Balija prepotoval 16 držav. Klemen posebnih priprav za dolgo pot ni imel, razen da je pustil službo, prodal avto in nakupil nekaj stvari za kampiranje.

Imel pa je pogum in veliko optimizma. "Ko štopaš, ti zmeraj ustavljajo dobri ljudje, ki so pripravljeni pomagati," je povedal Klemen, ki ni izbiral najhitrejše poti do cilja. Pot ga je namreč vodila k različnim zanimivostim, dogodivščinam, najbolj všeč pa mu je bilo v Zakavkazju. "Gruzija in Armenija, tudi Turčija, so za štopanje - bom rekel - nebesa. Stojiš nikoli več kot deset minut, če si le ob kolikor toliko prometni cesti. Peljejo te domov, peljejo te na kosilo, naredijo zabavo za tebe," je pojasnil Klemen.

S kuhanjem si je služil denar

Med potjo mu je koristilo, da je kuhar, saj si je s tem med potovanjem tudi služil denar: "Se mi zdi, da kuharje zmeraj radi sprejmejo." V uglednem iranskem turističnem kraju, kjer je kuhal v manjšem lokalu, je bil skoraj zvezda. "Sem si v enem mesecu naredil tako dobro ime, da so me sprejeli v službo v najboljšem hotelu na otoku, tako da sem tam postal glavni kuhar," je povedal 29-letnik.

Ker ni dobil vizuma za Pakistan, se je moral odpovedati avtoštopu in je z letalom poletel v Nepal, v Indiji je kupil celo motor. "Motor je bil čisto nenačrtovana zadeva, pa mogoče ena najbolj neumnih stvari, ki sem jih naredil, pa tudi ena najboljših stvari, ki sem jih naredil na tej poti." Dokler se mu ni pokvaril, je z njim prevozil številne divje gorske poti. V Indiji pa so mu tudi ukradli nahrbtnik s fotoaparatom, kar je pripomoglo k temu, da je z zadnjim delom poti opravil na hitro.

Miro Štebe, Televizija Slovenija