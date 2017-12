Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Božiček je pohvalil otroke in jim obljubil, da jih če 20 dni znova obišče - z darili, seveda. Foto: BoBo Dodaj v

Z daljnega severa v Ljubljano: Božiček "preverjal" slovenske otroke

Božiček Slovenijo obiskal na pobudo finskega konzulata

4. december 2017 ob 19:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenijo je na pobudo finskega konzulata obiskal najslavnejši prebivalec Rovaniemija, Božiček. V dveh dneh je obiskal Pediatrično kliniko, mestno hišo in ljubljanskega župana, na koncu pa v družbi Boruta Pahorja pokazal še, kako dobro drsa.

Božiček ali Joulupukki, kot mu pravijo Finci, je doma na Laponskem, na gori Uho (Korvatunturi) - ta ima obliko ušesa, zaradi česar lahko sliši vse želje otrok z vsega sveta -, ob finski savni pa velja za enega najbolj znanih finskih izvoznih artiklov. Pred prazniki se Božiček tradicionalno odpravi po svetu in tokrat se je ustavil tudi v Sloveniji.

Med dvodnevnim obiskom se je srečal z otroki na ljubljanski Pediatrični kliniki, srečal se je tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, se udeležil bazarja Sila, za konec pa skupaj s predsednikom države drsal na pred kratkim odprtem drsališču v središču prestolnice.

Otroci so mu svoja pisma z željami in risbami lahko predajali na vseh lokacijah oziroma so mu jih lahko pustili v hotelu, kjer je bival. "Vse želje, ki sem jih danes dobil, so tako lepe. Vsi si želijo sreče, zdravja in drugega za družino," je za TV Slovenija dejal ob koncu obiska in dodal, da so otroci na splošno zelo pridni. "Prepričan sem, da bom čez 20 dni obiskal skoraj vse izmed njih."

Namen obiska najbolj znanega predstavnika decembrskih praznikov je krepitev prijateljskih slovensko-finskih odnosov, pa tudi počastitev letošnje 100. obletnice neodvisnosti Finske, so ob tem še sporočili s finskega konzulata.

T. K. B., Foto: BoBo