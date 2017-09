Z dediščino ne bo nič: sodišče še drugič zavrnilo Princeove potencialne polbrate in polsestre

Sodnik je za dediče potrdil sestro in priznane polbrate oz. polsestre

6. september 2017 ob 08:53

Minneapolis - MMC RTV SLO

Prizivno sodišče v Minnesoti je zavrnilo zahtevek petih ljudi, ki so s pojasnilom, da so njegovi pravi polbratje in polsestre, trdili, da jim pripada del dediščine pokojnega popzvezdnika Princea.

Omenjeno sodišče je tako potrdilo odločitev sodnika Kevina Eida, ki je maja kot zakonite dediče njegovega večstomilijonskega premoženja razglasil Princeovo sestro Tyko Nelson in še pet polbratov oz. polsester, ki so se zvezdnikovim staršem Johnu Nelsonu in Mattie Shaw rodili pred njegovim rojstvom in po njem. To so Sharon Nelson, Norrine Nelson, John R. Nelson, Omarr Baker in Alfred Jackson.

A kmalu po Princeovi smrti aprila 2016 se je pojavil cel kup potencialnih dedičev, med drugim tudi peterica domnevnih polbratov in polsester, ki trdijo, da John Nelson sploh ni bil zvezdnikov pravi oče. Glasbenik s polnim imenom Prince Rogers Nelson naj bi bil spočet v Mattiejini zvezi z enim od dveh moških. Potomci obeh - Darcell Johnston, Loya Wilson, Loyal Gresham III, Orrine Gresham in Venita Jackson Leverette - so od sodišča zahtevali, naj odredi genetsko testiranje, ki bo ugotovilo, kdo je bil glasbenikov pravi oče in, posledično, kdo je njegov pravi dedič.

Pravno gledano, je uradni oče tudi genetski oče

Tako kot sodnik Eide je tudi prizivno sodišče sklenilo, da njihova zahteva nima pravne podlage, saj sta bila Mattie in John v času Princeovega rojstva poročena, kar pomeni, da je bil John glasbenikov uradni oče, s čimer ga zakonodaja priznava tudi kot "genetskega očeta".

Cameron Parkhurst, odvetnik Johnstona, Wilsonove in Greshamovih, je za Reuters dejal, da so njegove stranke nad odločitvijo razočarane, o nadaljnjih korakih pa se bodo odločile v naslednjih dneh. Zastopnik Leverettove Charles Brown pa je dejal, da se mora najprej posvetovati s svojo stranko.

Prizivno sodišče mora sicer odločiti še o eni pritožbi: svoj delež dediščine namreč zahtevata tudi Brianna in Victoria Nelson, hčerka in vnukinja Duana Nelsona, nekdanjega vodje Princeovih varnostnikov, ki je bil obenem tudi njegov starejši (pol)brat in je umrl leta 2011.

Kot smo že poročali, se je po glasbenikovi nenadni smrti aprila 2016, ko so ga zaradi prevelikega odmerka analgetika fentanyla našli na posestvu Paisley Park, pojavil cel kup potencialnih dedičev. Ker Prince ni napisal oporoke, je moralo sodišče odločiti, kdo od njih je do dediščine upravičen. Sodnik Eide je tako julija 2016 zavrnil 29 zahtevkov za delež okoli 500 milijonov dolarjev vrednega premoženja.

T. K. B.