Z enim e-avtomobilom bi napajali do 12 hiš v naselju

Električni avto kot shranjevalec sončne elektrike

5. februar 2017 ob 11:51

Lizbona - MMC RTV SLO

Sončna energija, električni avtomobili in pametna polnilne postaje: tri sestavine za revolucionaren lokalni energetski sistem. Robin Berg, avtor projekta We drive solar, je v oddaji Avtomobilnost pojasnil, kako bil lahko z enim avtomobilom napajali do 12 hiš v naselju.

Bistvo koncepta je zelo obetavno. Odgovor na energetski problem je električni avtomobil, ki se lahko napaja s sončno energijo. "Naš projekt smo dobesedno začeli na dvorišču, tako, da smo uporabili lastno mikro omrežje za povezavo dveh sončnih streh na šolah s polnilno postajo pred našimi vrati. In sistem je deloval ter bil finančno vzdržen,“ pravi Robin Berg.

Kakšna sploh je zamisel? Novi, ekološki načini mobilnosti s seboj prinašajo določene težave. Predvsem zaradi tega, ker novodobni električni avtomobili ponujajo doseg tudi do 500 kilometrov. Včasih so baterije zagotovile doseg 50 ali največ 100 kilometrov.

A to ni zadovoljilo uporabnikov, ki so zahtevali večji domet. Avtomobilska industrija jim je ustregla in pripravlja baterije, ki bodo omogočile doseg več kot 500 kilometrov z enim polnjenjem. Večji domet pomeni večje baterije in večjo obremenitev za okolje in električno omrežje. Še močnejše, še večje baterije prinašajo veliko mero nelogičnosti.

Baterije ostajajo neizrabljene

Raziskave namreč kažejo, da uporabniki vozil le redko na dan prevozijo več kot 500 kilometrov. Realne številke so daleč od tega, kar bodo omogočile baterije, saj bi za dnevne potrebe povprečnega uporabnika električnega avtomobila več kot zadostovale baterije, ki bi omogočile do 100 kilometrov vožnje. Za razliko od bencinskih in dizelskih avtomobilov, ko gorivo v posodi čaka na trenutek, ko se bomo z njim odpeljali, pa pri električnih avtomobilih ni tako. Velika baterija s shranjeno zelo veliko količino električne energije, ko čaka, izgublja svojo moč.

To je treba v prihodnosti izrabiti. Mesta so že začela na svoji ravni reševati globalni problem. Nekatera mesta so zato v električno omrežje povezala ne samo enosmerno električna vozila, ampak sistem, da, ko avtomobili počivajo, na neki način tudi polnijo omrežje. In čakajo na voznike, da se bodo z njimi odpeljali domov. Tistih 50 kilometrov, pa čeprav ima avto doseg 500 kilometrov. Gre predvsem zato, da se poskuša v avtomobile spraviti čim bolj zelena energija. Tisto kapaciteto, te zelene energije, pa po potrebi vračati v mesto takrat, ko jo mesto potrebuje. Zato v prihodnosti avtomobili ne bodo več samo porabniki, ampak tudi shranjevalci, električno energijo pa bodo tudi vračali.

Edinstvena polnilna postaja

In tu na sceno stopi Robin Berg, avtor projekta We drive solar. Berg je direktor konzorcija, v katerem so LomboXnet, Stedin, General Electric, občina Utrecht, Ekonomski odbor Utrecht, družba Vidyn in specialist za polnilne postaje Last Mile Solution.

V Utrechtu na Nizozemskem so že zagnali pilotni projekt. Konzorcij je razvil edinstveno polnilno postajo, ki se lahko polni tako iz vetrne kot sončne energije, z njo pa bi lahko ponovno pridobivali trajnostno energijo iz baterije.

Poenostavljeno: "Baterija v avtomobilu je lahko vir obnovljive električne energije, zlasti sončne. Več hiš se lahko noč in dan napaja z lastno sončno energijo. Za avtomobile izdelamo največ baterij. V Avtomobile dodajamo vse več baterij, a jih z dnevno vožnjo ne izpraznimo. Večjega dela baterije ne izkoristimo, je pa uporabna za prenos v obnovljivo energijo," pojasni Berg in dodaja, da se omrežje s sočno ali vetrno energijo napaja le uro ali dve. V tem času je treba napolniti avtomobilsko baterijo. Ko je največje povpraševanja, na primer zjutraj, ko vključimo gretje in kavomat, potrebujemo dodatno energijo.

To ni nobena "raketna“ znanost ni. Polnilne postaje morajo biti pametnejše. Poleg polnjenja morajo znati tudi prazniti. Polnjenje mora biti hitro, z dodatno komunikacijo z avtom. Razviti je treba predvsem nekakšen menjalni sistem za upravljanje lokalnih omrežij. Sogovornik pravi, da ko bo na Nizozemskem in drugje po Evropi več električnih vozil in sončnih elektrarn, bodo lokalna omrežja vse bolj obremenjena, saj to ni bil njihov osnovni namen. "Nizozemski ponudniki energije imajo dve možnosti: lahko položijo nove daljnovode, kar je drago, ali uvedemo pametno polnjenje. Pojasniti je treba koristi pametnega polnjenja. Cenejše je od novih napeljav. Razvijamo torej tržni sistem za upravljanje lokalnih omrežij. S tem lahko zaslužimo. Sprejeti je treba tudi zakonodajo. Danes težko dobavljam energijo sosedu, tako na Nizozemskem kot drugje po Evropi,“ pravi Berg.

Sami bomo proizvajali energijo

Zato se z Evropsko komisijo že pogovarjajo o novi zakonodaji, ki bo to omogočala vsem, ne glede na to, kje živijo. To je lahko zelo vplivno gibanje, kajti če bodo lahko ljudje sami proizvajali, shranjevali in rabili energijo, bomo lahko zgradili energetske sisteme v svojih vaseh in mestih. Berg pravi, da je to zelo trden koncept: "Zadnjič so imeli župani veliko konferenco. Težave sveta bodo reševala mesta, ne države. S tovrstnimi tehnologijami nam lahko to res uspe.“

Koliko e-avtomobilov je potrebnih, da se račun izide? Izračuni so presenetljivi. V naselju s tri tisoč gospodinjstvi vso sosesko napaja 200 avtomobilov. Z enim avtomobilom lahko napajamo 10 do 12 hiš. V tej soseski je na primer dva tisoč javnih parkirnih mest. Deset odstotkov vozil je električnih.

A Nizozemci so v evropskem merilu vseeno poseben narod, ko govorimo o zeleni mobilnosti. So bolj ozaveščeni. Pred nekaj leti so za obnovljive vire potrebovali veliko subvencij. Zdaj sta sončna in vetrna energija že veliko cenejši od premoga. Na premog lahko že zato pozabimo, pravi Berg, ki so ga izzvali s tem, ko smo mu dejali, da tudi baterije niso povsem nedolžne. "Kdor izdeluje baterije ali karkoli drugega, mora vedeti, od kod so surovine. Prav tako pomembna je življenjska doba izdelka. Nekateri proizvajalci avtomobilov sodelujejo pri shranjevanju. Tu uporabljajo za avtomobile neuporabne baterije, ki so delno izrabljene. Za shranjevanje energije v tovarni ali vetrni elektrarni jih lahko uporabljajo še 10, 20 ali 30 let. Baterija je dragocena še po tem času, saj je polna surovin, ki so primerne za izdelavo novih in reciklažo.“

V Avtomobilnosti smo gostili Robina Berga, avtorja projekta We drive solar.

Avtomobilnost, G. Pr.