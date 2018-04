Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kdor se želi tekmovalno ukvarjati s kotalkanjem, mora začeti že pri štirih ali petih letih, pozneje se lahko s tem športom ukvarja le rekreativno. Foto: kotalklub-pirueta.si Dodaj v

Z Jesenic kličejo, da bi prišli kotalkat - v Domžale

Telenovela poskrbela za veliko priljubljenost kotalkanja

5. april 2018 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sloveniji se je močno povečalo zanimanje za kotalkanje, kar je posledica telenovele Jaz sem Luna. A kdor misli, da bo pri 10 letih začel trenirati ta šport in postal prvak, se moti.

Dvakrat razprodane Stožice so najlepši dokaz, kako priljubljena je med mladimi telenovela Jaz sem Luna. "Ker kotalkajo in kotalke so mi 'ful' všeč," je MMC-jevi novinarki v Stožicah povedala devetletna Tija.

Mladi želijo po vzoru Lune in njenih prijateljev spet kotalkati. Dejavnost je bila priljubljena v 80. letih, nato je zamrla, zdaj pa doživlja razcvet.

Anton Grilj, predsednik kotalkarskega kluba Pirueta - Domžale, nam je potrdil, da je res tako: "Zanimanje za kotalkanje se je močno povečalo, predvsem iz Ljubljane in okolice, pa tudi Trbovelj, Kranja, Jesenic ... Predvsem deklice med 10. in 13. letom se želijo udeleževati tečajev."

So pri Pirueti veseli, da se je pojavila ta telenovela? "Smo kar hvaležni, saj povečuje priljubljenost kotalkanja. A moram dodati, da za tekmovanja ta populacija, med 10. in 13. letom, za nas ni zanimiva. Kdor želi trenirati, mora začeti že pri štirih letih. Te otroke lahko potem vključimo v tekmovalni pogon. Kdor začne pri desetih letih, lahko kotalka le za rekreacijo."

Trenutno pripravljajo tečaj, ki bo trajal aprila in maja. "Mladina lahko tečaj obiskuje enkrat tedensko. Naučimo jih osnovnih veščin kotalkanja, torej nekaj enostavnih elementov. Večinoma imajo vsi kotalke luna, ki so primerne le za rekreacijo. Z njimi ne moreš izvajati tekmovalnih likov."

Kotalke luna stanejo 100 evrov, kotalke za tekmovalce tudi do 500 evrov.

V tečajih imajo zdaj vsakič blizu 100 tečajnikov, zato je treba narediti več skupin. Pred telenovelo Jaz sem Luna zanimanja za tečaje ni bilo, so pa pri Pirueti (brezplačne) tečaje organizirali v vrtcih in upali, da bi nekaj otrok začelo trenirati ta šport.

Tomaž Okorn