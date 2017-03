Z MMC-jem na festival Slovenska polka in valček

Nagradna igra

28. marec 2017 ob 16:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

7. aprila bo v Športni dvorani v Podčetrtku potekal festival narodno-zabavne glasbe, ki ga glasbeniki močno spoštujejo, z malo sreče se ga lahko udeležite tudi vi.

Petčlanska strokovna komisija v sestavi Damir Tkavc, Matjaž Vlašič, Martin Juhart, Boris Kopitar in Janez Dolinar je v skladu z razpisnimi pravili za 22. izvedbo festivala izbrala 12 tekmovalnih skladb – šest polk in šest valčkov, ter dve rezervni skladbi (eno polko in en valček).

Neposredni prenos bo v petek, 7. aprila, ob 20. uri na TV Slovenija 1 in Radiu Maribor.



Izbrani valčki (zapisani po abecednem vrstnem redu izvajalcev): Akordi (Pevec), Glas (Kdor srcu sledi), Narcis (Vez življenja), Ognjeni muzikanti in Tjaša Horvat (Če bi bil danes ...), Tik-tak (Povej mi, draga deklica), Unikat (Kaj pa ti).

Izbrane polke (zapisane po abecednem vrstnem redu izvajalcev): Juhej (Plesalka), Mladi korenjaki (Korenjak), S.O.S. kvintet (Presrečna sem, zaljubljena), skupina Zaka' pa ne (Malo nora sva), Storžič (Ta nagajivi čas), Šepet (Sedem petkov).

Na festivalu bodo podelili tri nagrade. In sicer nagrado za najboljšo polko po mnenju občinstva, nagrado za najboljši valček po mnenju občinstva in nagrado za najboljšo skladbo festivala v celoti po mnenju strokovne žirije.

Nagradno vprašanje:

Katera skladba je bila leta 2016 razglašena za najboljšo skladbo festivala v celoti?

Odgovore pošljite do petka, 31. marca, do 10.ure, na mmc-nagrade@rtvslo.si. Izmed vseh pravilnih odgovorov bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela po dve vstopnici za obisk festivala.

P. B.