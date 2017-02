Z MMC-jem na metalsko rajanje sredi gorske idile

Zimski oddih za metalce med 19. in 25. marcem

21. februar 2017 ob 09:57,

zadnji poseg: 21. februar 2017 ob 11:01

Bohinjska Bistrica

Eden najbolj znanih glasbenih festivalov pri nas, MetalDays, je dobil mlajšega brata - marca se mu bo pridružila zimska različica Winter Days of Metal.

Winter Days of Metal je drugačen festival – gre pravzaprav za prave festivalske zimske počitnice za ljubitelje težkih riffov: dnevno svetlobo bodo obiskovalci lahko izkoristili za zimske športe ali ležerno poležavanje ob pokritem bazenu, večeri pa bodo posvečeni "moshanju", "headbanganju" in odklopu z metalom: v dvorani v Bohinjski Bistrici, kjer bo potekalo večerno festivalsko dogajanje, bodo nastopili številni temni in temačni, udarni, po besedah organizatorjev že kar "peklenski" bendi.



Z nekaj znanja in sreče se lahko festivala udeležite brezplačno, saj MMC podarja festivalsko vstopnico za večerno koncertno dogajanje. Vse, kar morate storiti, da bi se uvrstili v žreb, je to, da nam na elektronski naslov

mmc-nagrade@rtvslo.si

do ponedeljka, 27. februarja, ob 12.00 skupaj s svojimi kontaktnimi podatki pošljete pravilen odgovor na nagradno vprašanje: Kako se imenuje dvorana, v kateri bodo potekali koncerti v okviru Winter Days of Metal?

Destruction, Flotsam & Jetsam, Taake, Belphegor, Draconian, Holy Moses, Shining Orden Ogan, Disharmonic Orchestra, Milking the Goatmachine, Dew Scented, Dead Lord, The Devil Izegrim, Metalsteel, Mist, Rest in Fear, Morana, Layment, Total Annihilation in drugi bodo vas pod Triglavom "tresli" med 19. in 25. marcem 2017.

