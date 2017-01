Poudarki Poklanjamo 2x2 vstopnici za premiero predstave Buh pomagej, ki bo 19. 1. ob 20. uri v City Teatru. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Boris Devetak (Bog), Žan Papič (Tuljo) in Franko Korošec (gostilničar Marko). Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Dogajanje komedije je postavljeno v primorsko oštarijo, a zgodba je zelo univerzalna za celotno Slovenijo. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Franko Korošec: "Kljub večinskemu primorskemu dialektu, je komedija precej univerzalna in jo bodo (upam, da brez prevajalcev) razumeli tudi ostali državljani Slovenije. Kar je še posebej zanimivo, pa je to, da se na trenutke predstava sprevrže tudi v zgočo politično satiro, saj se v njej dotikamo večih sektorjev, kot so družbeni, politični, gospodarski. Obdelujemo vse po vrsti, obdelujemo naš svet. Predstava ponudi tudi rešitev za boljši svet, tako da je precej premišljena in ni v njej samo nerganja." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Žan Papič, soavtor scenarija. Nad prvim branjem besedila, ni bil najbolj navdušen, Nato pa se je celotna zgodba šele prav začela dogajati. Scenarij je svojo končno podobo dobil po okrog devetih popravkih. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Franko Korošec: "Žal v komediji med vlogami na odru ne nastopa nobena ženska. Samo jaz, lastnik bifeja, lastnik pogrebnega zavoda in Bog. Se pa ženske seveda omenjajo. Brez njih ne gre!" Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z MMC-jem na predstavo: Na smeh, kjer nastopa sam Bog

Nova avtorska komedija Buh pomagej!

16. januar 2017 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Scenarij je bil napisan, nato pa sva se spogledala: kdo bo Bog? Meni se je zdel Žan primeren, ker sem mu poslal par povezav od svete maše. No, na koncu se je starejša generacija morala podvreči tej mladini, ki res pojma nima, kako biti veličasten. Jaz pa sem Gospod Veličasten," je svojo vlogo v komediji Buh pomagej, opravičil Boris Devetak.

Dogajanje komedije je postavljeno na Primorsko, v eno in edino oštarijo Eden, kjer domačini tako ali drugače rešujejo svet. Bog, ki vse vidi in vse ve, pa je zgrožen nad tem, da ljudje proizvajajo le še smeti. "Morja mi polnite s plastiko in nafto. Pustošite mi svet z vojnami. Zadušili ste mi pljuča z industrijo in požigate mi gozdove. Dobili ste dober pašnik, dobro čredo in dobrega pastirja, nakar ste zagledali ogledalo, se na polno zabili v njega in vse uničili!" nezadovoljno ugotavlja Bog in slovesno naznani nov vesoljni potop.

Bog vse vidi, Bog vse ve! Ne samo v nedeljo!

Gostinec Marko (Franko Korošec), ki zelo dobro pozna psihologijo svojih gostov, ob nedeljah odpre svoj bife nekoliko prej, da si gostje s svojim nerganjem res lahko dajo duška. Absolutno stalna nedeljska stranka pa je seveda Tuljo (Žan Papič), lastnik pogrebnega zavoda Eden manj. Tudi na tisto jutro rešuje svet, a tokrat se zgodi nekaj neverjetnega: preseneti ju obisk Boga, ki neskrivnostno in brezkompromisno naznani nov vesoljni potop. Tuljo in Marko sta nad njegovo odločitvijo šokirana, Bogu predstavita načrt pravičnejše ureditve sveta in se iz koristoljubnih Slovencev začneta spreminjati v bojevnika za dobrobit človeštva.

Žan Papič, ki je v predstavi ob Borisu Devetaku ne samo igralec, ampak tudi scenarist, je razkril zakulisje nastajanja scenarija: "Boris je prišel do mene z besedilom z zelo groznim naslovom. Ko sem prebral igro, je bilo vse skupaj še bolj grozno. Potem sva spremenila nekaj stvari, dogodkov, prizorov, sva pa ohranila izhodišče: pogovor z Bogom. A na začetku sva bila povsem sama, torej jaz in Bog. Bil sem na primer v dnevni sobi, Bog pa je kar prišel od nekje. Potem sva nekako ugotovila, da niti ni tako zabavno vse skupaj in da potrebujemo še enega človeka. In kdo bi to lahko bil? Ja, gostilničar! Seveda nihče drug kot Franko Korošeč. Mislim, da je to že njegova četrta vloga, kjer igra gostilničarja, to mu je prav usojeno. No, in potem smo vso zadevo prestavili za šank. Osebe smo še bolj okarakterizirali, dodali zgodbe, ki naj ne bi bile v prvi vrsti v predstavi, ampak vplivajo nanjo nasplošno. Pri pisanju je pomagal še Gašper Bergant, potem pa je Boris to dalje sam pisal in urejal. Z nekaterimi stvarmi ni bil zadovoljen tudi režiser Danijel Malalan. V bistvu smo naredili ene devet verzij, preden je to bilo to."

Kakšno podobo ima Bog?

"V bistvu gre za komedijo, ki dejansko ni smešna samo zaradi zgodbe, igranja, načina pripovedovanja, ampak tudi celostne ideje, podobe, scenske postavitve in dialekta. Antikrista in kritjana spraviš za šank, da rešita Slovenijo, da rešita svet; no, to je res misija", je še razkril Papič.

"Bile so ideje, da Bog ne bi bil samo v "offu". Prvotno namreč ni bil, ampak je bila ena lina, ki se je odprla in skozi njo bi lahko končno vsi videli Boga. Ampak smo potem to raje zaprli. Naj še povem, da osnovni namen predstave v bistvu ni samo smeh, ampak bo komedija zagotovo malce premaknila tudi meje v glavah nekaterih ljudi. Tudi midva kot vlogi sva na trenutke neumna, sva ovčke, potem pa drug drugega začneva sprejemati z večjo mero tolerance", je še nadaljeval Papič.

Gostovanje po celi Sloveniji

Po predstavah v Izoli in Cerklajah Buh pomagej prihaja 19. januarja ob 20. uri v ljubljanski City Teater, za kar vam organizatorji zavoda Smejmo se poklanjajo dvakrat po dve vstopnici.

Ponovitve, ki sledijo so še: 20. januar - Dvorana na Češnjici, Železniki, 28. januar - Prešernovo gledališče Kranj, 11. februar - Kulturni center Semič, 8. marec - Kosovelov dom Sežana, marec, 2017 - Kulturni dom Gorica.

NAGRADNA IGRA Če želite brezplačno na predstavo, ki bo v četrtek, 19. januarja, ob 20. uri v City teatru v Ljubljani, vas vabimo, da sodelujete v nagradni igri. Do 18. januarja do 15.00 pišite na mmc-nagrade@rtvslo.si in odgovorite na nagradno vprašanje: Kako je naslov bifeja oziroma oštarije in kako pogrebnemu zavodu - podjetjema, ki se omenjata v komediji? Poklanjamo 2x2 vstopnici. Nagrajenci jih bodo lahko ob predložitvi osebne izkaznice prejeli pol ure pred predstavo na blagajni City Teatra. Nujno pripišite svoj ime in priimek.

Tanja Mojzer