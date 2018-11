Za boljšo varnost: Pozor, vozniki, kolesarji in pešci v mrtvem kotu

Sistem sestavljajo sodobni senzorji, ki zaznavajo kolesarje, in semafor, ki voznike opozarja z utripajočimi lučmi. Foto: Reuters

Pilotni projekt v Nemčiji

25. november 2018 ob 17:06

Hannover - MMC RTV SLO, STA

V Nemčiji so prvič poskusno namestili sistem za opozarjanje voznikov avtomobilov in tovornjakov na kolesarje in pešce, ki se ob njihovem zavijanju znajdejo v mrtvem kotu.

Sistem sestavljajo sodobni senzorji, ki zaznavajo kolesarje, in semafor, ki voznike opozarja z utripajočimi lučmi, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.