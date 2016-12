Za Curryjeve superge več kot 30 tisočakov

Ocenite to novico!

Rekordni znesek

31. december 2016 ob 14:39

San Francisco - MMC RTV SLO/STA

Ko gre za športne copate košarkarskega zvezdnika Stephena Curryja, so nekateri pripravljeni odšteti tudi več tisočakov.

Na dražbi, na kateri so ponudili superge, ki jih je Curry nosil 15. decembra na tekmi med Golden Statom in New Yorkom, je neznani kupec odštel 30.101 dolar. Gre za rekorden znesek za igralca iz najmočnejše košarkarske lige na svetu.