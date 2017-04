Za Depeche Mode bodo Stožice ogreli The Raveonettes

Danski dvojec je leta 2013 že nastopil v Kinu Šiška

13. april 2017 ob 11:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med glasbeniki, ki bodo odprli koncerte Depeche Mode po Evropi, so The Horrors, Algiers, Maya Jane Coles in The Raveonettes. Slednja zasedba, gre za danski dvojec, prihaja v Ljubljano.

Depeche Mode so v sredo sporočili, da bodo na 34 koncertih evropskega dela obsežne turneje Global Spirit, ki se začne 5. maja v Stockholmu na Švedskem, sklenila pa se bo 23. julija v Cluju v Romuniji, z njimi nastopale v uvodu omenjene štiri glasbene skupine. Kot predskupino bodo obiskovalci koncerta v Ljubljani, kjer se bodo Depeche Mode ustavili 14. maja, slišali danski duo The Raveonettes. Koncert se bo v dvorani Stožice začel ob 19.45.

The Raveonettes sestavljata kitarist in pevec Sune Rose Wagner in basistka in pevka Sharin Foo. Gre za enega najbolj vročih danskih glasbenih izvoznih artiklov, ki v zadnjem obdobju sicer ustvarja v Los Angelesu, ju opisujejo organizatorji koncerta in dodajajo, da sta nase opozorila z debitantskim albumom Whip It On, ki je leta 2003 na Danskem dobil naziv rockovske plošče leta in pripomogel k temu, da se je Danska vpisala na zemljevid kakovostnega sodobnega rocka. Vse od takrat z mešanjem retro žanrov, hipnotičnim zvokom in temačnimi besedili navdušujeta glasbeno sceno po vsem svetu. The Raveonettes sta leta 2013 že nastopila v ljubljanskem Kinu Šiška.

Depeche Mode, med njihovimi uspešnicami so tudi People Are People, Just Can't Get Enough in Personal Jesus, so del glasbenega prizorišča že od 80. let preteklega stoletja. Prvotno skupino so sestavljali Dave Gahan (vodilni vokal), Martin Gore (klaviature, kitara, vokal, urednik in tekstopisec po letu 1981), Andrew Fletcher (klaviature) in Vince Clarke (klaviature, urednik in tekstopisec od 1980-81). Clarke je skupino zapustil po realizaciji njihovega debitantskega albuma v letu 1981, nadomestil pa ga je Alan Wilder (produkcija, glavne klaviature), ki je bil član skupine od 1982 do 1995. Gahan, Gore in Fletcher so kariero od takrat dalje nadaljevali kot trio. Leta 1998 sta postala pridružena člana skupine še Christian Eigner (bobni) in Peter Gordeno (klaviature).

V svoji karieri so Depeche Mode prodali več kot 100 milijonov plošč, njihovi albumi in pesmi pa so večkrat znašli na vrhovih glasbenih lestvic po vsem svetu. Prihajajoča turneja je posvečena predstavitvi njihovega 14. studijskega albuma Spirit, ki je pri založbi Columbia Records izšel 17. marca.

A. K.