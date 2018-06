Za ikonični ferrari iztržili rekordnih 70 milijonov dolarjev

Z nakupom postaneš tudi član ekskluzivnega kluba

7. junij 2018 ob 12:19

London - MMC RTV SLO

David MacNeil, ustanovitelj podjetja WeatherTech, je z nakupom legendarnega ferrarija 250 GTO iz leta 1963 postal član enega najbolj ekskluzivnih klubov na svetu.

MacNeil je za jeklenega lepotca srebrne barve, zmagovalca dirke Tour de France, plačal vrtoglavih 70 milijonov dolarjev, kar naj bi bila sploh najvišja vsota, ki jo je kdo kdaj plačal za kakšen avtomobil.

Podjetnik iz Chicaga svoje premoženje dolguje prodaji avtomobilskih predpražnikov in podlog višjega ranga, milijone pa vlaga predvsem v svoj impresiven osebni avtopark.

MacNeil ima med drugim v zbirki tudi Ferrari 250 GT Berlinetta SWB iz leta 1960, zmagovalca nedavne dirke Concorso d'Eleganza Villa d'Este, Ferrari 250 GT Lusso, Ferrari 275 GTB, Ferrari 365 GTB/4 "Daytono," Ferrari F40 in Ferrari F50.

Pri Ferrariju so med letoma 1962 in 1964 izdelali le 39 primerkov modela 250 GTO in izjemno redko je, da bi ga tisti, ki ga ima v lasti, prodal - za kakršnokoli ceno, navaja CNN. Lastniki namreč pravijo, da se vrednost 250-ke ne da izmeriti v denarju.

Klub za petičneže

Lastniki omenjenega modela so avtomatično sprejeti v enega najekskluzivnejših klubov na svetu, katerega člani se dobivajo na mondenih lokacijah po vsem svetu.

Med člani kluba tako najdemo denimo modnega oblikovalca Ralpha Laurena, bobnarja Pink Floydov Nicka Masona in britanskega milijarderja lorda Anthonyja Bamforda, ki je tudi edini človek na svetu, ki ima v lasti kar dva primerka 250-ke.

"Ferrari 250 GTO je avtomobilski ekvivalent Van Goghovih Sončnic in talisman za kateregakoli zbiratelja," je povedal James Knight, predsednik oddelka za vozila pri britanski dražbeni hiši Bonhams. "In GTO, ki smo ga zdaj prodali, je eden od najboljših petih primerkov."

K. S.