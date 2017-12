Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! V ljubljanskih Stožicah bo glasbenik nastopil 12. maja prihodnje leto. Foto: Reuters Sorodne novice Enrique Iglesias prihaja naslednje leto v areno Stožice Dodaj v

Za koncert Enriqueja Iglesiasa prodali že več kot polovico vstopnic

Eden najbolje prodajanih koncertov pri nas

18. december 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Priljubljeni glasbenik je prejšnji teden sporočil, da prihodnje leto prihaja v Slovenijo, v petih dneh od začetka prodaje pa so prodali že več kot polovico vstopnic.

V okviru turneje Sex and Love se bo 12. maja, zgolj štiri dni po rojstnem dnevu, ustavil v areni Stožice, pred tem pa je nam najbližje nastopal v Zagrebu, kjer je praznoval tudi 41. rojstni dan.

Organizatorji koncerta so sporočili, da so v petih dneh prodali več kot polovico vstopnic za koncert v ljubljanskih Stožicah, kar koncert uvršča na seznam najbolje prodajanih dogodkov v Sloveniji v zadnjih letih.

Iglesias, ki izhaja iz glasbene družine (njegov oče je priznani španski glasbenik Julio Iglesias), je svojo kariero začel leta 1995 in se hitro uvrstil med najbolj prepoznavna imena svetovne popglasbe.

Od začetka kariere je prejel številne nagrade za svoje glasbene dosežke, med njegovimi najbolj popularnimi skladbami pa so Bailamos, Away, Hero, Be With You, Takin' Back My Love, Rhythm Divine in številne druge uspešnice. Prodal je več kot 130 milijonov izvodov albumov, njegove pesmi pa so bile na vrhu svetovnih glasbenih lestvic več kot 150-krat.

P. B.