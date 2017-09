Za naj slovenski model 2017 izbrana Nataša Ristić

Zmagovalko čakajo pestri meseci

15. september 2017 ob 17:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska zmagovalka najprestižnejšega modnega projekta in največjega dogodka v svetu modelinga, World Top Model, je postala 24-letna Ljubljančanka Nataša Ristić.

177 cm visoka rjavolaska bo Slovenijo zastopala konec leta v Budimpešti, kjer se bo potegovala za 200.000 evrov vredno pogodbo za modeling pri Major model management, eno izmed največjih modnih agencij na svetu za delo v Milanu, Parizu in New Yorku.

"Naslednji dnevi bodo zanjo izjemno pestri, poleg številnih intervjujev jo čaka fotografiranje nove kolekcije za španski, italijanski, slovenski in hrvaški trg, nato snemanje videospota z Davorjem Radolfijem v Šibeniku, na začetku oktobra gre na priprave na Korčulo za dober teden, kjer bo dobila uradno lento od svetovnega lastnika licence WTM in decembra bo zastopala Slovenijo v Budimpešti," je zmagovalkine prihajajoče mesece opisala lastnica licence World Top Model Slovenia Kaly Kolonič.

"To je res velik uspeh zame, zato lahko rečem, da s ponosom nosim ta naziv. Zavedam se, da naziv prinaša različne odgovornosti, vendar se že veselim novih izzivov, izkušenj, poznanstev in potovanj med tekmovanjem," je povedala Ristićeva, ki jo je izbrala več kot 30-članska strokovna komisija iz petih držav.

Ne misica, ampak model

World Top Model je največji svetovni izbor modelov, ki sega v 90. leta, spremlja pa ga več kot 100 milijonov ljudi, modnih agencij, modnih agentov in poznavalcev mode, stilistov, blogerjev, oblikovalcev in na splošno sledilcev mode ter lepote. Izbor je do zdaj potekal v več kot 15 evropskih metropolah in je bil gostitelj znanih imen iz sveta mode, kot sta Claudia Schiffer in Brigitte Nielsen.

Koloničeva je pojasnila, da mora imeti Wolrd Top Model kandidatka predispozicije modela, saj se ne išče misica, ampak dekle, ki bo lahko delalo v svetu modelinga z največjimi oblikovalci in najprestižnejšimi blagovnimi znamkami. Visoka mora biti vsaj 170 cm, najbolj zaželena dekleta so med 172 in 180 cm, njihove mere pa bi se naj čim bolj približale 90/60/90. Poleg tega je odločilnega pomena, da ima karizmo, je všečna in pozitivna, s pravim karakterjem, komunikativna in pripravljena garati za uspeh v svetu modelinga, končuje slovenska lastnica licence tekmovanja.

T. H.