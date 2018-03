Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Dunaj se je na prvo mesto uvrstil tudi zaradi svojega živahnega kulturnega dogajanja. Foto: Reuters Sorodne novice Najkakovostnejše je življenje na Dunaju, Ljubljana med 100 najboljšimi Dodaj v

Za najboljše mesto za življenje znova razglašen Dunaj

Na dnu lestvice se je znašel Bagdad

20. marec 2018 ob 14:17

Dunaj - MMC RTV SLO

Mednarodno svetovalno podjetje Mercer, ki vsako leto postreže z lestvico mest, ki ponujajo najboljšo kakovost življenja na svetu, je na prvo mesto znova uvrstilo Dunaj v Avstriji. Na katerem mestu pa se je znašla slovenska prestolnica?

Mercerjeva raziskava je zajela in preučila kakovost življenja v 231 mestih. Namen raziskave je pomagati podjetjem in organizacijam pri določanju višine plač za mednarodne uslužbence in nadomestil za delo v tujini. Med merili, ki jih pri Mercerju upoštevajo, tako niso le cene in življenjski standard, temveč tudi politična stabilnost, urejenost zdravstva in šolstva, stopnja kriminala, možnosti za rekreacijo in zabavo ter javna infrastruktura. Ocenjevalci mesta razvrščajo na podlagi 39 meril.

Prva mesta na lestvici so (kot že nekaj let do zdaj) zasedla evropska mesta, ki so se uvrstila na kar osem mest med prvimi desetimi. Nemčija in Švica sta v omenjeni deseterici zastopani s po kar tremi mesti, poleg Avstrije pa so se med najboljših deset prebile še mesta na Novi Zelandiji, v Avstraliji in Kanadi.

Dunaj ostaja prvi že deveto leto zapored. Mesto namreč odlikuje živahno kulturno dogajanje, dobro urejeno in kakovostno zdravstvo ter zmerni stanovanjski stroški. Na drugem mestu je Zürich v Švici, tretje mesto pa si delita Auckland na Novi Zelandiji in München v Nemčiji. Peti je Vancouver v Kanadi, ki nudi najvišjo kakovost življenja v Severni Ameriki. Iz Azije je najbolje uvrščen Singapur na 25. mestu, iz Latinske Amerike Montevideo na 77. mestu in iz Afrike Durban, ki se je znašel na 89. mestu.

Iz vzhodne Evrope se je na lestvico najuspešneje uvrstila Praga, in sicer na 69. mesto, slovenska prestolnica Ljubljana pa se je znašla na 76. mestu.

Na dno lestvice so se uvrstila mesta Bagdad, ki leži v Iraku, in Sana ter Damask, prestolnici v vojnah opustošenih Jemna in Sirije.

K. Ši.