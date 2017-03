Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nepremičniski agent pojasnjuje, da so mesto neuspešno prodajali že leta 2015, tokrat je zanimanja več, morda tudi po zaslugi nižje cene. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za nekaj milijonov na prodaj mesto v Oregonu

Prodaja se mesto Triller

14. marec 2017 ob 21:49

Portland - MMC RTV SLO/Reuters

Majhno mesto Triller v ameriški zvezni državi Oregon je lahko vaše za 3,3 milijona evra, če ste pripravljeni primakniti še dodatnih 330.000 evrov, vam poleg pripada še staro šolsko poslopje.

Mesta Triller, ki leži 362 kilometrov južno Portlanda, sicer največjega mesta v Ohiu, ne prodajajo prvič. Leta 2015 ga je nepremičninska agencija Land and Wildlife že hotela prodati, a za skoraj zapuščeno mesto ni bilo zanimanja.

Dve leti kasneje je po zagotovilih nepremičninskega agenta Garretta Zollerja drugače, saj se za nakup poleg kitajskih investitorjev zanimajo tudi nekatera ameriška podjetja. Nekatera si želijo 100-hektarjev veliko mesto spremeniti v nasad industrijske konoplje, druga bi v mestu zgradila različne zasebne zdravstvene ustanove.

Mesto so zapustili skoraj vsi prebivalci

Zoller pojasnjuje, da bo kupcu pripadlo šest hiš, nekaj industrijskih in poslovnih objektov, trgovina ter zgradba, ki je nekoč služila kot bencinska postaja. Za doplačilo 330.000 evrov so pripravljeni prodati tudi nekdanjo šolo.

V okolici mesta živi sicer okoli 250 prebivalcev, v Trillerju pa poleg družine, ki je lastnica mesta, živita še nekdanja učiteljica in duhovnik. Njuni hiši nista na prodaj, dodaja nepremičninski agent.

Mesto se je izpraznilo potem, ko so zaradi propada lokalne lesarske industrije zaprli mlin, ljudem pa ni preostalo drugega, kot da se izselijo in si službe najdejo v drugih mestih, pravi Zoller. Slednji dodaja, da družina, ki prodaja mesto, ni bila njegova lastnica od nekdaj, ampak je od ljudi, ki so odhajali, odkupila parcele.

Sa. J.