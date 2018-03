Za nesrečo Uberjevega samovoznega avtomobila ni kriva Volvova varnostna oprema

28. marec 2018 ob 15:29

New York/San Francisco - MMC RTV SLO

V Uberjevem samovoznem volvu XC90, ki je pred nekaj dnevi v Arizoni do smrti povozil peško, so bili serijski varnostni sistemi izključeni.

Podjetje Aptiv, ki Volvu dobavlja sistem za samodejno zaznavanje nevarnosti in izogibanje trkom, je v sporočilu za javnost poudarilo, da za nesrečo ni odgovoren njihov sistem, saj je bil med nesrečo izklopljen. Napredni asistenčni sistem, ki je serijsko vgrajen pri modelih XC90, namreč ni povezan s sistemom za avtonomno vožnjo v Uberjevih testnih avtomobilih.

Aptiv želi tako preprečiti škodo, ki bi mu jo lahko povzročila povezava z nesrečo, do katere je prišlo med testiranjem Uberjeve tehnologije za avtonomno vožnjo. Aptiv sodi pod okrilje velikana Delphi, ki je lani tako poimenoval svoje hčerinsko podjetje za razvoj tehnologije za avtonomno vožnjo.

Preiskava še poteka

Uberjevjemu sistemu ni uspelo preprečiti nesreče, ko je 49-letna Elaine Herzberg ob svojem kolesu v temi prečkala cesto zunaj označenega prehoda. Poškodbe ob trčenju so bile zanjo usodne. Nesrečo, ki se je zgodila v mestu Tempe v Arizoni, zdaj preiskujeta tamkajšnja policija in ameriški nacionalni urad za varnost v prometu (NTSB). Uber tragičnega dogodka ne želi komentirati, pri Volvu pa so izjavili, da čakajo na izsledke preiskave.

Pri Intelovem podjetju Mobileye, ki izdeluje čipe in tipala za sisteme za preprečevanje trkov in jih med drugim dobavlja tudi podjetju Aptiv, so testirali svojo programsko opremo s predvajanjem videa nesreče. Kljub slabi kakovosti posnetka naj bi sistem zaznal Herzbergovo eno sekundo pred trčenjem.

Aptivov sistem, ki ga sestavljata radar in kamera s čipi ter tipali podjetja Mobileye, skrbi za delovanje Volvovega asistenčnega sistema, ta pa vključuje sistem za preprečevanje trka, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu in druge varnostne funkcije.

Uber se je novembra 2017 z Volvom dogovoril za nakup 24 tisoč športnih terencev, v katere bo vgradil svojo tehnologijo za avtonomno vožnjo.

Martin Macarol