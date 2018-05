Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kariera Willa Smitha se razteza na tri desetletja. Foto: Reuters Spominski bankovec je zelo pisan in vpadljiv. Foto: Reuters Sorodne novice V Rusiji za potrebe mundiala porušili najvišjo zapuščeno stavbo na svetu Dodaj v

Za nogometno himno SP-ja bo poskrbel Will Smith

Zakrožili spominski bankovci za 100 rubljev

23. maj 2018 ob 09:04

Moskva - MMC RTV SLO

Centralna banka Rusije je pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva natisnila 20 milijonov spominskih bankovcev za 100 rubljev. Rusi so tudi razkrili, da bo uradno himno prvenstva zapel ameriški zvezdnik Will Smith.

Na polimerskih bankovcih je podoba fantka z žogo, ki opazuje obrambo legendarnega ruskega nogometnega vratarja Leva Jašina, s čimer so želeli sporočiti povezanost različnih generacij. Na drugi strani bankovca pa je leteča nogometna žoga, ki prikazuje zemljevid sveta s poudarjenim ozemljem Rusije. Zapisana so tudi vsa mesta, ki bodo gostila nogometne boje. Ker so natisnili toliko bankovcev, na banki predvidevajo, da bodo do konca junija zakrožili po vseh regijah največje države na svetu.

Spominski bankovci bodo zakonito plačilno sredstvo, a večina bo verjetno končala pri zbirateljih, poroča ruski portal RT.

Se bo himna "prijela"?

Prireditelji pa so razkrili tudi avtorje in izvajalca uradne himne nogometnega prvenstva, ki jo bodo predstavili v petek. To so Will Smith, Nicky Jam in albanska pevka Era Istrefi, pruducent pa je ameriški didžej Siplo. Spomnimo, v preteklosti sta bili največji uspešnici med nogometnimi himnami La Copa de la Vida Rickyja Martina in Waka Waka (This Time for Africa) Shakire. Na zadnjem prvenstvu v Braziliji leta 2014 sta uradno himno z naslovom We Are One (Ole Ola) izvedla Jennifer Lopez in raper Pitbull.

49-letni Smith, ki je zaslovel z vlogo v humoristični seriji Princ z Bel Aira, nato pa postal veliki hollywoodski zvezdnik, je v torek na svojem Instagramu objavil fotografijo z Nickyjem Jamom in pod njo zapisal: "Eno življenje imamo. Živite ga." Zraven je pripisal ključnik #WorldCup. Smith se lahko pohvali z devetimi milijoni prodanih albumov in dvema nominacijama za oskarja.

Tradicija veleva, da bodo izvajalci himno prvenstva v živo izvedli na otvoritveni tekmi prvenstva, ki se začne 14. junija, ali na zaključni slovesnosti 15. julija.

A. P. J.