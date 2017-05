Za ogled goril v Ruandi zdaj treba odšteti skoraj 1.400 evrov

Močno povišanje cen vstopnic

8. maj 2017 ob 18:44

Kigali - MMC RTV SLO

Oblasti v afriški državi Ruanda so se pred dnevi odločile, da bodo drastično zvišale ceno za vstop v nacionalni park, kjer obiskovalci lahko poleg pohoda po parku opazujejo še gorske gorile.

Pred spremembo cen so tujci za vstop v park morali odšteti 686 evrov (750 dolarjev), medtem ko so Ruandci odšteli zgolj 33 evrov. Zdaj pa morajo tako turisti kot domačini za vstopnico odšteti 1.372 evrov (1.500 dolarjev).

Z novimi cenami so predstavili tudi nov paket za tiste turiste, ki si za ogled želijo rezervirati celotno družino goril - za to bo treba odšteti nekaj manj kot 14 tisoč evrov, ob tem pa bodo prejeli še ekskluzivno vodenje. Čeprav nove cene že veljajo, tistim imetnikom, ki so si vstopnice že zagotovili, za vstop v park vseeno ne bo treba doplačati.

Tisti turisti, ki bodo poleg ogleda gorskih goril obiskali še nacionalna parka Nyungwe ali Akagera za najmanj tri dni, bodo prejeli 30-odstotni popust, 15-odstotni popust pa bodo lahko unovčili tisti, ki bodo na območje pripotovali zaradi udeležbe na najrazličnejših konferencah in si bodo v sklopu tega potovanja želeli še pohoda z opazovanjem gorskih goril.

Cene so dvignili, saj želijo okrepiti zaščito parka in prispevati k razvoju skupnosti, ki bivajo v bližini. S tem bodo domačini prejeli več denarja kot doslej in bodo lahko poskrbeli za uresničitev projektov, kot sta gradnja bolnišnic, šol, poslovnih centrov in skrb za čisto vodo.

"Cene smo dvignili, saj želimo še bolj zaščititi park in izboljšati izkušnjo obiskovalcev. Prav tako pa se nam zdi pomembno, da tisti, ki živijo v bližini parka, iz tega turizma prejmejo več denarja," so pojasnili.

Gorske gorile so ogrožena vrsta, na svetu jih živi še približno 880.

P. B.