Za originalno ilustracijo Asterixa iztržili več kot milijon evrov

Dražbena hiša je pričakovala največ 200 tisoč evrov

14. oktober 2017 ob 16:31

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Asterix in Obelix spadata med najpriljubljenejše stripovske junake na svetu. To dokazuje tudi vrtoglavi znesek, za katerega je bila prodana ilustracija z naslovnice enga zgodnejših stripov o trmastih Galcih.

Originalno ilustracijo za naslovnico enega od zgodnjih stripov Asterixa so na petkovi dražbi prodali za rekordnih 1,4 milijona evrov. Risbo za strip Okrog Galije z Asterixom je prodala pariška dražbena hiša Drouot, ki je pričakovala, da bo zanjo iztržila največ 200.000 evrov.

Na prodani risbi sta podpisana tudi stvaritelja legendarne serije stripov – pisatelj René Goscinny in ilustrator Albert Uderzo –, ki sta prvo zgodbo o Asterixu in Obelixu objavila leta 1959 v francosko-belgijski reviji Pilote. Prva dogodivščina v knjižni obliki je izšla dve leti kasneje.

Asterix in Obelixom sta hitro postala ena od najbolj priljubljenih stripovskih junakov v Evropi. Do danes je v seriji izšlo že 36. knjig, ki so bile v skupni nakladi prodane v več kot 325 milijonih izvodov. Knjige so sicer prevedene v več kot 100 jezikov.

Rene Goscinny je pri ustvarjanju serije sodeloval do svoje smrti leta 1977, nato pa je Uderzo poleg risanja prevzel še pisanje in z delom nadaljeval do leta 2009.

Serija živi dalje

Leta 2013 je izšla prva knjiga, pri kateri Uderzo ni sodeloval, saj sta serijo prevzela pisatelj Jean-Yves Ferri in ilustrator Didier Conrad, ki bosta svojo tretjo in skupno že 37. knjigo v seriji izdala prihodnji teden. Zgodba se bo odvijala v antični Italiji, že ob prvi izdaji pa bo prevedena v 20 jezikov.

Na podlagi knjig je bilo posnetih tudi 13 filmov, od tega devet animiranih. Poleg tega je po Asterixu poimenovan tudi prvi francoski satelit, ki je bil v vesolje izstreljen leta 1965.

M. Z.