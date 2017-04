Za pet let zakona in porod naj bi Janet dobila 200 milijonov dolarjev

"Želi biti Janet, ne pa gospa Al Mana"

12. april 2017 ob 08:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Janet Jackson ima okoli 150 milijonov dolarjev premoženja, a ločitev od katarskega bogataša Wissama Al Mane bi lahko podvojila njen račun, saj naj bi si s predporočno pogodbo zagotovila kar 200 milijonov dolarjev.

50-letna pevka in poslovnež, predsednik korporacije Al Mana, ki ima deleže v avtomobilskih, tekstilnih in nepremičninskih podjetjih, sta se poročila januarja leta 2012, morda pa tudi že mesec prej. Pred dnevi sta uradno sporočila, da je njunega zakona konec, kar je še toliko bolj presenetljivo, ker se jima je pred komaj tremi meseci rodil sin Eissa.

Zdaj ameriški rumeni mediji ugibajo o razlogih za ločitev. Nekateri pišejo, da je slava pevka, sestra pokojnega Michaeala Jacksona, navajena, da je ona glavna v hiši in ima vse pod nadzorom, kar pa v zakonu z Al Mano ni bilo mogoče, saj naj bi bil poslovnež, ki ima kar milijardo dolarjev premoženja, zelo ukazovalen in naj bi imel zvezdnico ves čas pod nadzorom.

Morda pa je šlo pri zakonu preprosto le za - dober posel. New York Post se sklicuje na več družinskih članov Jacksonovih, ki so blizu Janet, ki so dejali, da sta Janet in 41-letni Wissam pred skokom v zakonski jarem podpisala predporočno pogodbo, po kateri bi Janet dobila 100 milijonov dolarjev, če ostaneta poročena vsaj pet let, in še dodatnih 100 milijonov, če se jima v zakonu rodi otrok. Oba pogoja je Janet izpolnila ... nato pa napovedala ločitev.

Janet in zakon sta dva različna pojma

"Res se zdi, da je šlo pri vsem skupaj za grabljenje denarja, a morda ni povsem tako. Janet nikoli ni imela prav dolge zveze, najdlje je trajala ljubezen z glasbenikom Renejem Elizondo, s katerim sta bila skupaj skoraj deset let. Janet in poroka preprosto ne gresta skupaj," je dejal neki njen sorodnik.

Da se pevka v zakon ni podala zaradi zelencev, se strinja tudi dolgoletni varnostnik dinastije Jacksonovih, ki je za New York Post dejal, da je Janet zmotil predvsem Wissamov konservativni pogled na življenje. "Navajena je imeti vse pod nadzorom, s poroko pa je ta nadzor predala v njegove roke, zato je postajala vse bolj nesrečna. Želi si znova postati Janet Jackson in ne gospa Al Mana. Ne želi biti poslušna in ponižna muslimanska žena," je dejal varnostnik.

Kmalu nekdanja zakonca načrtujeta, da bosta trimesečnega sinka Eisso vzgajala skupaj, kar pa verjetno zaradi njunih kulturnih in verskih razlik ne bo prav preprosto. Janet namreč pripada Jehovovim pričam, Wissam pa je musliman.

A. P. J.