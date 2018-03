Za poskus tatvine zlatega kipca mu grozijo do tri leta zapora

Oskarja ukradel Frances McDorman

7. marec 2018 ob 08:31

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

47-letni Terry Bryant, ki je v ponedeljek na zabavi po podelitvi nagrad ameriške filmske akademije ukradel oskarja igralki Frances McDorman, bo stopil pred sodnika v Los Angelesu.

Nepridiprava so kmalu po poskusu kraje aretirali in bo do plačila varščine v višini 20 tisoč dolarjev ostal v zaporu, zaradi "velike tatvine" pa mu grozijo do tri leta zapora.

Bryant je bil na prestižni zabavi s povabilom, policisti pa so ga ujeli in aretirali zelo hitro, vendar po zaslugi paparaca, ki nepridiprava ni prepoznal kot dobitnika oskarja in ki ga je vprašal, kaj se dogaja. Kipec, ki ga je izmaknil na guvernerjevem plesu po sami podelitvi in s katerim se je pred izhodom iz zgradbe še nastavljal paparacem in radovednežem, je takrat takoj brez kakršnega koli upiranja vrnil.

"Poglej, mala. Moja ekipa je to dobila nocoj. To je moje. Kdo mi bo čestital? Ne morem verjeti, da sem to dobil," je navdušeno razlagal fotografom in drugim prisotnim. Nato se je poskušal umakniti, a mu je eden od paparacev sledil. Prišli so varnostniki in ga pridržali, potem pa so ga policisti odpeljali v pripor.

Kipec, ki ga je poskušal izmakniti, pripada igralki Frances McDormand za glavno žensko vlogo v filmu Trije plakati pred mestom.

Stalni gost podelitve nagrad

Ameriški mediji so izbrskali, da je Bryant v preteklosti že imel (pre)dolge prste. Na Instagramu je januarja objavil videoposnetek, v katerem v rokah drži tak kipec, kot ga podeljujejo na cehovskih filmskih nagradah (Screen Actors Guild Awards). Junija pa je poziral s kipcem, ki prikazuje pokovko in močno spominja na tistega, ki ga podeljujejo na MTV-jevih filmskih nagradah.

P. B.