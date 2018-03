Za Princea usodna čezmerna količina zdravila za lajšanje bolečin

Vse do zdaj ni bil znan vzrok smrti

27. marec 2018 ob 19:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Izsledki toksikoloških preiskav so pokazali, da je imel Prince ob smrti v svojem telesu kar 67,8 mikrograma zdravila fentanil na liter krvi.

Zaupna informacija, ki so jo pridobili pri Associated Pressu, je prišla v javnost le teden za tem, ko je okrožni sodnik Mark Metz povedal, da še preiskujejo okoliščine glasbenikove smrti. Zdaj pa že razmišlja o potencialni tožbi tistega, ki je razkril ta občutljivi podatek.

Za Princea je bilo tako usodno zdravilo, ki ga predpisujejo za lajšanje bolečin, in je kar 80-krat močnejše od morfija. Kot dokaz so navedli podatek, da so v krvi ljudi, ki so umrli zaradi tega opiata, našli med 3 in 58 mikrogrami fentanila na liter krvi.

"Količina zdravila v krvi je izjemno visoka - tudi za nekoga, ki trpi za kroničnimi bolečinami," je dejal predstavnik šole za medicino Rutgers v New Jerseyju Lewis Nelson.

Spomnimo: 57-letnega pevca so aprila 2016 našli na njegovem posestvu Paisley Park v ameriški zvezni državi Minnesota. Takrat ni kazal znakov poškodb ali kakršnih koli znakov, da bi storil samomor, so potrdili policisti.

Oboževalci pa so želeli izvedeti resnico. Zato so takrat izvedenci posebej poudarili, da lahko minejo tedni, preden bo vzrok smrti dokončno znan.

Dejstvo je, da Princeovo zdravje pred smrtjo ni bilo tako, kot bi moralo biti. Le nekaj dni pred smrtjo je s svojim letalom zasilno pristal manj kot uro stran od svojega doma; njegov predstavnik za javnost je takrat potrdil, da je pevca mučila posebej huda oblika gripe, tabloidni spletni portal TMZ pa je poročal, da so morali v bolnišnici v resnici posredovati zaradi prevelikega omerka mamil.

K. K.