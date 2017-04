Za razhod Olivie Munn in Aarona Rodgersa krivo neodobravanje njegove družine?

Olivia Munn in zvezdnik ameriškega nogometa Aaron Rodgers sta po treh letih romance svojo zvezo razdrla. Razšla naj bi se v prijateljskih odnosih, a ni skrivnost, da je imel par velike težave, ker se njegova družina z igralko ni najbolje razumela.

"Svojo triletno zvezo sta končala prijateljsko," je povedal vir, blizu para, za revijo People. "Ostajata dobra prijatelja in drug drugemu želita samo najboljše za prihodnost."

36-letna igralka in tri leta mlajši obrambni igralec za ekipo Green Bay Packers, sta se začela dobivati leta 2014 potem, ko se je ona razšla z igralcem Joelom Kinnamanom.

O paru se je še januarja pisalo, da sta sveže zaročena, ko so na Oliviinem prstancu opazili diamanten prstan.

Munnova je skozi celotno zvezo močno podpirala Rodgersovo kariero v ligi NFL in s tribun glasno navijala zanj. In čeprav je športnik javno redko spregovoril o zvezi, je Olivii stopil v bran, ko se je ugibalo, da je doprinesla k napetim odnosom z njegovim očetom in mlajšim bratom Jordanom.

"Olivia noče ničesar opraviti s tem," je povedal neimenovani vir za revijo People. "To ni njena težava, to je težava družine Rodgers. Aaron nikdar ni hotel, da bi se to razčiščevalo javno. S svojimi družinskimi zadevami bo opravil zasebno."

O sporu spregovoril tudi brat

A znano je, da so se odnosi med Rodgersom in njegovo družino močno poslabšali, ko se je začel dobivati s temnolaso zvezdnico serije Uredništvo (Newsroom). "Aaron je tisti, ki se je odmaknil od družine, ne obratno," je povedal vir za revijo Us Weekly. "Ko je prišel skupaj z Olivio Munn, mu je njegova družina dejala, da ji ne zaupajo in da menijo, da ni z njim iz pravih razlogov. To ga je razbesnelo, zato je izbral Olivio pred svojo družino."

Družinska drama Rodgersevih se je še zaostrila, ko je njegov brat Jordan lani kot eden od snubcev nastopil v šovu Sanjska ženska (Bachelorette), Rodgersovi pa so v oddaji javno spregovorili o situaciji.

"Svojega brata zelo pogrešam," je dejal Jordan, zmagovalec šova, ki se je v finalu zaročil z JoJo Fletcher. "Še posebej v takih trenutkih, ker mi moja družina res veliko pomeni." Jordan in Aaronov oče Ed Rodgers sta v šovu še namignila na družinski spor, češ "Slava te lahko spremeni".

