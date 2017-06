Za smrt Carrie Fisher usodni tudi koktajl mamil

Nove podrobnosti o smrti kultne igralke

19. junij 2017 ob 20:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Novo poročilo mrliškega oglednika potrjuje, da je bil za igralko Carrie Fisher, ki je zaslovela kot princesa Leia v kultni originalni trilogiji Vojne zvezd, usodni koktajl mamil, ki je povzročil zastoj srca.

Toksikološko poročilo je pokazalo, da so v telesu pokojne igralke našli sledi kokaina, metadona, ekstazija, alkohola in opiatov, ko so jo pripeljali v bolnišnico Ronalda Regana UCLA 23. decembra lani. Rezultati so tudi pokazali tudi sledi heroina. "Toda mero in čas izpostavitve heroinu ne moremo določiti in zato ne moremo zatrditi, da je bil usoden za njeno smrt," so še zapisali v poročilu po poročanju Los Angeles Times.

Fisherjeva je po ugotovitvah poročila kokain zaužila v zadnjih 72 urah pred prihodom v bolnišnico. Le štiri dni za tem je odpovedalo njeno srce. Po 90 minutah oživljanja so jo zdravniki razglasili za mrtvo. Kot vzrok smrti pa so navedli spalno apnejo in "druge dejavnike". Prav mamila lahko povzročijo nastanek spalne apneje, toda v poročilu mrliškega oglednika ni navedeno, ali je Fisherjeva na dan, ko je utrpela srčni zastoj, užila mamila.

Njena pomočnica je po smrti povedala policistom, da je Fisherjeva skoraj ves polet prespala in da je doživela nekaj apnej med potovanjem. Proti koncu leta Fisherjeve niso mogli prebuditi, le nekaj minut pred koncem leta pa je začela bruhati in se zgrudila.

"Moja mama se je bojevala z odvisnostjo od mamil in z duševnimi težavami vse življenje. Posledično je zaradi tega umrla," je po poročilu mrliškega oglednika sporočila njena hčerka Lourd.

Oglasil pa se je tudi njen brat Todd, ki je poudaril, da je sestrin boj z odvisnostjo od mamil in z bipolarno motnjo "počasi, ampak zanesljivo ogrozila njeno življenje". "Iskreno sem upal, da se bova skupaj postarala, toda po njeni smrti ni bil nihče šokiran," je še dodal igralkin brat.

K. K.