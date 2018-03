Zabavna pomota: 70-letna Camilla "pričakuje tretjega otroka"

"O ljubi Bog. Resno?" se je odzval njen sin

8. marec 2018 ob 10:21

London - MMC RTV SLO

Spodrsljaj, ki se je zgodil britanskemu tabloidu Metro, ko je "oznanil", da bo vojvodinja Cornwallska prihodnji mesec rodila, je prinesel nemalo smeha - tudi za nič hudega slutečega "starejšega brata".

"O ljubi Bog. Resno?" je bila reakcija 43-letnega Toma Parkerja Bowlesa na Twitterju ob objavi tabloida Metro, ki je zapisal, da bo "Vojvodinja Conwallska svojega tretjega otroka rodila prihodnji mesec". Seveda so mislili na Kate, vojvodinjo Cambriško, ženo princa Williama, ki pričakuje tretjega otroka, in ne na ženo prestolonaslednika Charlesa, 70-letno Camillo, ki jo Britanci poznajo tudi pod nazivom vojvodinja Cornwallska.

Čeprav so pri Metroju tvit hitro izbrisali, je starejši od Camillinih dveh otrok iz prvega zakona še pred tem naredil posnetek zaslona in ga objavil na svojem profilu na Twitterju, za dodaten smeh pa so nato poskrbeli njegovi sledilci. "Čestitke za sorojenca. Očitno je to presenečenje?" ga je tako vprašal prijatelj, komik Dom Joly, Parker Bowles pa mu je odgovoril: "Ne motiš se."

Buckinghamska palača se na zapis Metroja po pričakovanjih ni odzvala.

Znani britanski kulinarični kritik in njegova mlajša sestra Laura Lopes sta sicer v dobrih odnosih s svojim očimom Charlesom in njegovima sinovoma Williamom in Harryjem - neuradno naj bi bila tako Parker Bowles kot Lopesova vabljena na Harryjevo poroko z Meghan Markle, ki bo 19. maja.

T. K. B.