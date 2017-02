Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kuhano polento položimo na krožnik in polijemo s koruzno omako. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zabeljena polenta

Kuhajte z nami!

11. februar 2017 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: pol kilograma koruznega zdroba, žlico oljčnega olja, 2,5 litra vode, sol.

Sestavine za koruzno omako: 4 čebule (šalotka), 4 koščke pršuta, žlička masti, pol litra vode, pomešane z zdrobom

Najprej pripravimo polento. Bakreni kotliček očistimo s kisom za vlaganje in debelo morsko soljo. Dobro splaknemo, osušimo, namažemo z oljem in vanj natočimo vročo vodo. Ko voda skoraj zavre, jo malo osolimo in vanjo počasi vsipamo presejani zdrob. Mešamo z metlico za stepanje. Zakuhamo bolj redko koruzno zmes. Pokrijemo s pokrovom z luknjico in kuhamo 40 minut. Vmes včasih premešamo.

Nato pripravimo omako. Čebulo olupimo, naribamo, operemo v topli vodi in odcedimo. Stresemo v kozico, počakamo, da se voda izpari, nato dodamo na majhne koščke narezano slanino, mast in na šibki vročini segrevamo. Ko zadiši, prilijemo vročo vodo z zdrobom iz kotlička in kuhamo 40 minut. Kuhano polento položimo na krožnik in polijemo s koruzno omako. Po vrhu naribamo sir in pokapljamo z oljčnim oljem.

Sa. J., recept Emilije Pavlič (oddaja Dobro jutro)