Začenja se 24. Avtomobilski salon Slovenije

Pomembne informacije

27. marec 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani z današnjim dnem svoja vrata odpira 24. Avtomobilski salon Slovenije. Obiščete ga lahko že danes po 15. uri. sicer pa vsak dan do nedelje 2. aprila.

Na 24. Avtomobilskem salonu Slovenije bo na 11.000 kvadratnih metrih razstavnih površin 27 avtomobilskih znamk razstavilo 260 vozil, od tega 41 lahkih gospodarskih. Slovenskih premier bo 30, marsikateri avtomobil pa bo v Ljubljano pripeljal neposredno s pravkar zaključenega ženevskega avtomobilskega salona. Ogledali si bomo lahko tudi sedem električnih in sedem hibridnih avtomobilov.

Kam se morate odpraviti, če vas zanima ponudba določene znamke? Renault, Dacia, Peugeot, Citroën in DS se bodo predstavili v montažni dvorani A1, v kupoli A bodo Suzuki, Toyota in Ford, dvorana A2 oziroma Kocka bo gostila Audi, Volkswagen, Škodo, Seat in Porsche, v Stekleni dvorani C bodo razstavljali Hyundai, Mazda in Opel, v marmorni dvorani B bodo Mercedes-Benz, Smart, Lexus in Nissan, v montažni dvorani F pa BMW in Mini. V montažni dvorani D bodo na ogled postavljena lahka gospodarska vozila različnih znamk. Na salonu si boste lahko ogledali tudi Alfa Romeo Stelvio, Volvo, Lamborghini in motocikle ter električne avtomobile Tesla, ki bodo razstavljeni v preddverju dvorane B2.

Tehnološki paviljon organizira ekipa Avtomobilnosti

Najprej pa obiščite Tehnološki paviljon, ki je nastal v sodelovanju z ekipo naše televizijske oddaje Avtomobilnost, avtomobilski poznavalci in strokovnjaki pa vam bodo tam posredovali različne informacije, ki so pomembne pri nakupu avtomobila in v zvezi z avtomobilizmom nasploh, pa naj gre za pogonsko tehniko, opremo, povezljivost, udobje, varnost in še kaj. Svoje sposobnosti boste lahko preskusili tudi na simulatorju, v katerem vam bodo nazorno prikazane tudi različne nevarnosti v vožnji, ki izhajajo iz motenj, kot so uporaba mobilnega telefona med vožnjo, vožnja v visokih petah in podobno.

Tudi družinske vstopnice

24. avtomobilski salon Slovenije bo svoja vrata vsak dan odprl ob 9. uri, med tednom do petka ga bodo zapirali ob 20 uri, v petek, soboto in nedeljo pa se bodo obiskovalci lahko na njem zadržali do 21. ure.

In še nekaj besed o vstopnicah. Redna vstopnica za odrasle stane 8 evrov, s popustom za dijake, študente in upokojence pa 6 evrov Družine z dvema odraslima in do tremi otroci, starimi do šestnajst let, lahko za 20 evrov kupijo skupno družinsko vstopnico, za otroke do sedmega leta pa je, seveda v spremstvu odrasle osebe, vstop brezplačen.

Vstopnice lahko kupite tudi preko spletne strani Gospodarskega razstavišča "www.avtomobilski-salon.si" ali sistema Mojekarte.si, v katerega so vključene tudi Petrolove bencinske črpalke. Organizator priporoča "zeleno kombinacijo", kar pomeni, da avtomobil parkirate na parkiriščih Žale II, II, IV in V ter P+R Stožice in Barje, do Gospodarskega razstavišča pa se pripeljete z mestnim avtobusom, ki je, če imate pri sebi vstopnico, za vas brezplačen. Konec tedna bodo za obiskovalce salona brezplačna tudi nekatera parkirišča.

Matija Janežič