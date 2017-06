Začenja se dvodnevni Festival urbane kulture v Ljubljani

Pestro dogajanje v Ljubljani

30. junij 2017 ob 10:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

30. junija in 1. julija bo približno deset prizorišč po Ljubljani z dnevnimi in večernimi vsebinami preplavil prvi Festival urbane kulture Slovenija.

Festival bo postregel z več kot 30 nastopajočimi - od Booka Shade in Jazzanove, prek Icon in Roots In Session, do Ichisana in Jamirka, večina dogodkov pa bo brezplačnih. Organizatorji pravijo, da festival predstavlja odlično izhodiščno platformo za premostitev festivalnega primanjkljaja znotraj sodobnih popularnih glasbenih praks.

Glavni prizorišči bosta Kongresni trg in Park Tivoli - v petek bosta čez dan v Tivoliju oboževalce zabavala Jamirko in Murac, ki bosta v dveh delih predstavila projekt Jamu Beattape, med njunima nastopoma pa bo oder zasedel Frank iz britanske skupine Fun Lovin' Criminals, ki je najbolj znana po uspešnicah kot sta Scooby Snacks in Love Unlimited.

Na Kongresnem trgu bo slovenska zasedba Icon premierno predstavila glasbeni prvenec, sledil pa bo nastop francoskega glasbenika in producenta Llorce, ki je znan po prefinjenem občutku za prepletanje elektronskih ritmov, soula, jazza in etna. Zgleduje se po glasbenikih kot so St. Germain, Laurent Garnier in Daft Punk.

S sobotnim delom dogajanja se bodo poklonili mednarodnemu dnevu reggaeja. Dnevno dogajanje bo tako zaznamoval lokalni DJ program na Petkovškovem nabrežju, v Tivoliju pa bo nastopil slovenski zvočni sistem Roots In Session, ki ga sestavljata DJ-ja Pier in Fu.

Zvečer se bodo na Kongresnem trgu zvrstili še nastopi nemške zasedbe Jazzanova v sodelovanju s Paulom Randolphom in dua Booka Shade.

Dvodnevni Food truck festival

V sklopu Festivala urbane kulture bodo obiskovalcem oba dneva cestna kulinarična vozila med 14. in 23. uro ponujala kulinarično razvajanje tako z domačo kot tudi s tujo kulinariko.

Na festivalu bodo sodelovali domači ponudniki za ulično hrano, pridružili pa se jim bodo tudi strokovnjaki za vino in pivo. Med drugim bodo na festivalu kuhali Lars&Sven ter Leon Street Food, Tankr pa bo predstavil slovenska butična piva. Za posladek bosta poskrbela Cukrček in Sladki butik.

"Sodobnemu turistu, informiranemu in digitaliziranemu 'nomadu' na kožo pisano doživetje bo dopolnjeno z občutenjem raznolike in izjemno ohranjene narave ter tradicionalne, tudi kulinarične dediščine," so ob prvi izvedbi festivala še zapisali organizatorji.

P. B.