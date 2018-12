Začenja se zagrebški Advent, eden najboljših predbožičnih sejmov v Evropi

Zagrebški župan obljublja, da bo dogodek letos še boljši

1. december 2018 ob 13:45

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

S prižiganjem praznične svečke ob vodnjaku na osrednjem trgu bodo Zagrebčani vstopili v praznični Advent. Poleg številnih prazničnih sejemskih prireditev so mestne oblasti za vse obiskovalce vsak konec tedna zagotovile brezplačni mestni javni prevoz.

Dan po slovenski prestolnici bodo praznične lučke prižgali tudi v prestolnici naših južnih sosedov. Decembrsko praznično vzdušje na živahnih ulicah, trgih in parkih v središču mesta, ki so v adventnem času posebej okrašeni, vrsta zabavnih, glasbenih, kulturnih in umetniških dogodkov ter bogata ponudba hrane in pijače bo večinoma potekalo na več deset lokacijah od glavne železniške postaje čez park Zrinjevac in Trg bana Jelačića do starega mestnega jedra.

Zimska idila bo zagotovljena v ledenem parku, ki nedaleč od železniške postaje ponuja največje drsališče v tem delu Evrope. Na tisoče belih žarnic bo čarobno osvetlilo enega najlepših zagrebških parkov Zrinjevac, ki s svojo praznično ponudbo predstavlja tudi srce celotne okrasitve. Božično pravljico napovedujejo na Trgu bana Jelačića ter na več drugih že uveljavljenih praznovališčih v središču mesta. Adventna oaza bo prav tako v parku Maksimir ob zagrebškem živalskem vrtu, kot tudi nedaleč stran od urada hrvaške predsednice na Pantovčaku.

Tako kot prejšnja leta je pričakovati gnečo ne le ob koncih tedna, ampak tudi med tednom. Zato bo veljala posebna prometna ureditev, policija pa bo okrepila varnostne ukrepe. Med prireditvami bodo tudi letos vsak konec tedna od petka opoldan do nedelje opolnoči zagotovili brezplačen javni mestni prevoz s tramvaji in avtobusi v prvi zagrebški coni. Mestni prevoznik bo letos prvič ponudil tudi krožne vožnje v središču mesta z električnimi vozili.

Prireditev Advent v Zagrebu so uporabniki portala European Best Destinations v preteklih treh letih razglasili za najboljši predbožični sejem v Evropi. Zagrebški župan Milan Bandić je na četrtkovi novinarski konferenci napovedal, da bodo letos še boljši. Lani je dogodek obiskalo približno 180.000 ljudi.

M. Z.